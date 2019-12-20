Политолог А. Коновалов высказал мнение о вручении губернатором Кузбасса медали своей супруге

Профессор КемГУ, доктор исторических наук, политолог Александр Коновалов сегодня прокомментировал новость о публичном вручении губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым медали «За служение Кузбассу» Анне Цивилевой: «Эта ситуация была крайне негативно воспринята общественным мнением и анонимными телеграм-каналами. Основной посыл сводится к тому, что высшее должностное лицо рассматривает регион как свою вотчину, где может принимать любые решения, в том числе и о награждении супруги областными наградами. Сложно сказать, просчитывались ли все политические риски в этом решении. Но Сергей Цивилев наверняка понимал, что открытое награждение не останется без последствий и оценок, в том числе, весьма резких. В Кузбассе практика награждений губернатором членов семьи имела широкое распространение при предшественнике Цивилева Амане Тулееве. Расплывчатые формулировки постановлений никого не удивляли, уровень вручаемых наград – тоже. К 70-летнему юбилею супруги бывшего главы региона Эльвиры Федоровны Тулеевой 12 марта 2013 года исполняющий обязанности губернатора Валентин Мазикин подписал документ, в соответствии с которым она награждалась одной из самых высших и дорогих наград – орденом «Ключ дружбы». Интересна формулировка, которую использовали в нормативном акте: «За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие межнациональных отношений на Кузнецкой земле, укрепление нравственных ценностей, благотворительную деятельность и в связи с юбилеем со дня рождения». Замечу, что такой шаг региональной власти тогда никого не смущал, факт награждения ни от кого не скрывался (документ опубликован в электронном бюллетене Коллегии АКО), но и нигде широко не обсуждался.

Цивилев использует совершенно иную тактику. Он решился обнародовать решение о награждении, вручив медаль «За служение Кузбассу» (это одна из самых распространенных наград в регионе) председателю Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Да, глава этой институции его жена, да, она успешная бизнес-леди. Означает ли это, что областные награды ей не положены? Нет, не означает. Были озвучены конкретные результаты работы, к тому же, помимо Цивилевой, награждены и другие члены совета.

Не стоит ситуацию с вручением медали рассматривать лишь с позиции продолжения тулеевских традиций. Сергей Цивилев меньше всего желает этих сравнений. На награждение Анны Цивилевой можно посмотреть и с другой стороны: губернатор внимательно относится к проблемам социальной сферы и стремится по достоинству оценить роль новой общественной структуры. Взяв на себя смелость публичного вручения награды своей жене, губернатор Цивилев испытал мощный удар критики со стороны сетевых активистов. Но при этом дал всем понять, что он лично принимает решения и несет за них ответственность даже в тех случаях, когда предпринятые шаги могут нанести ущерб его политической репутации».