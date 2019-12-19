Андрей Панов: никакого нового разреза в Киселевске не будет

Заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов сегодня в одной из соцсетей отреагировал на появившуюся в различных СМИ «срочную новость» о том, что Киселевску угрожает новый разрез.

«Хочу пояснить ситуацию. Никакого нового разреза в Киселевске не будет. Речь идет о выданной еще несколько десятков лет назад лицензии шахте №12. Напротив, после доработки оставшихся запасов каменного угля, в рамах действующей лицензии, на участке Поле шахты №12 Киселевского каменноугольного месторождения будут проводиться ликвидационные работы и рекультивация нарушенных земель», – заявил Андрей Панов.

Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии пояснил, что с 2015 года в Кузбассе действует разработанная и утвержденная Минэнерго РФ Комплексная программа поэтапной ликвидации убыточных шахт, расположенных на территории городов Прокопьевск, Киселевск и Анжеро-Судженск, и переселения жителей с подработанных территорий, в рамках которой как раз и предусмотрена ликвидация ООО “Шахта №12”.

Основная цель Комплексной программы – сохранение рабочих мест путем задействования работников на новых участках недр взамен ликвидируемых угольных предприятий. Данной программой предусмотрена выдача лицензий на пользование недрами для разведки и добычи на новых участках с одновременным выполнением ликвидационных работ (полной рекультивации) на участках нерентабельных и особо опасных шахт региона. В настоящее время такие лицензии по программе Минэнерго РФ были получены всеми шахтами, кроме ООО “Шахта №12”.

«В отношении ООО “Шахта №12” Комплексной программой несколько лет назад изначально было запланировано предоставление двух участков недр: “Низовский” и “Тишинский”. Однако, изучив ситуацию, с применением новых подходов по выдаче лицензий с учетом экологической и социальной ситуации заявки на конкурс, предусматривающий выделение участка «Тишинский» (находящегося рядом с городом Новокузнецк) по инициативе губернатора Кузбасса были отозваны, конкурс был признан несостоявшимся», – рассказал А. Панов.

Он также пояснил, что «для реализации Комплексной программы Роснедра провели работу по подбору нового участка недр, взамен “Тишинского”, который изначально планировалось выдать. С федеральными органами была согласована замена участка недр “Тишинский” на участок недр “Нарыкский Южный”, находящийся в Прокопьевском районе, вдали от ближайших населенных пунктов на расстоянии более чем 5 км. Соответственно Департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) приказом от 16.12.2019 №534 объявлен конкурс на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи каменного угля на участках «Нарыкский Южный» Нарыкского каменноугольного месторождения (расположенного в Прокопьевском районе) и «Низовский» Низовского каменноугольного месторождения (расположенного в Яшкинском районе). Разработка этих участков позволит сохранить рабочие места при закрытии “Шахты №12”, а полученные средства от работы на них будут гарантированно направлены на рекультивацию участка ООО “Шахта №12” в Киселевске. Так что озвучиваемая ситуация о том, что в Киселевске появится еще один разрез в корне не верна. Наоборот проведение данного конкурса позволит закрыть предприятие в г. Киселевске и провести там рекультивационные работы».