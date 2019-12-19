СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Другие новости 19.12.2019

Андрей Панов: никакого нового разреза в Киселевске не будет

Андрей Панов: никакого нового разреза в Киселевске не будет

Заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов сегодня  в одной из соцсетей отреагировал  на появившуюся в различных СМИ  «срочную новость» о том, что Киселевску угрожает новый разрез.

«Хочу пояснить ситуацию. Никакого нового разреза в Киселевске не будет. Речь идет о выданной еще несколько десятков лет назад лицензии шахте №12. Напротив, после доработки оставшихся запасов каменного угля, в рамах действующей лицензии, на участке Поле шахты №12 Киселевского каменноугольного месторождения будут проводиться ликвидационные работы и рекультивация нарушенных земель», – заявил Андрей Панов.

Заместитель губернатора Кузбасса  по промышленности, транспорту и экологии пояснил, что с 2015 года в Кузбассе действует разработанная и утвержденная Минэнерго РФ Комплексная программа поэтапной ликвидации убыточных шахт, расположенных на территории городов Прокопьевск, Киселевск и Анжеро-Судженск, и переселения жителей с подработанных территорий, в рамках которой как раз и предусмотрена ликвидация ООО “Шахта №12”.

Основная цель Комплексной программы – сохранение рабочих мест путем задействования работников на новых участках недр взамен ликвидируемых угольных предприятий. Данной программой предусмотрена выдача лицензий на пользование недрами для разведки и добычи на новых участках с одновременным выполнением ликвидационных работ (полной рекультивации) на участках нерентабельных и особо опасных шахт региона. В настоящее время такие лицензии по программе Минэнерго РФ были получены всеми шахтами, кроме ООО “Шахта №12”.

«В отношении ООО “Шахта №12” Комплексной программой несколько лет назад изначально было запланировано предоставление двух участков недр: “Низовский” и “Тишинский”. Однако, изучив ситуацию, с применением новых подходов по выдаче лицензий с учетом экологической и социальной ситуации заявки на конкурс, предусматривающий выделение участка «Тишинский» (находящегося рядом с городом Новокузнецк) по инициативе губернатора Кузбасса были отозваны, конкурс был признан несостоявшимся», – рассказал А. Панов.

Он также пояснил, что «для реализации Комплексной программы Роснедра провели работу по подбору нового участка недр, взамен “Тишинского”, который изначально планировалось выдать. С федеральными органами была согласована замена участка недр “Тишинский” на участок недр “Нарыкский Южный”, находящийся в Прокопьевском районе, вдали от ближайших населенных пунктов на расстоянии более чем 5 км. Соответственно Департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) приказом от 16.12.2019 №534 объявлен конкурс на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи каменного угля на участках «Нарыкский Южный» Нарыкского каменноугольного месторождения (расположенного в Прокопьевском районе) и «Низовский» Низовского каменноугольного месторождения (расположенного в Яшкинском районе). Разработка этих участков позволит сохранить рабочие места при закрытии “Шахты №12”, а полученные средства от работы на них будут гарантированно направлены на рекультивацию участка ООО “Шахта №12” в Киселевске. Так что озвучиваемая ситуация о том, что в Киселевске появится еще один разрез в корне не верна. Наоборот проведение данного конкурса позволит закрыть предприятие в г. Киселевске и провести там рекультивационные работы».

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Кузбассе выбрали Лучшего Деда Мороза этого года
Более 250 подворий в 38 отдаленных шорских поселках будут электрифицированы солнечными батареями
Власти Кузбасса сообщили, что продуктовые карты горнякам выдавались не вместо зарплаты
100 лучших школьников из сельских территорий отмечены медалью «Надежда Кузбасса»
Руководство шахт-должников вызвали на штаб по финмониторингу в администрацию области
Slider

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса подвел итоги работы

19-12-2019

Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса подвел итоги работы
Назвали лучших в кузбасской системе предупреждения и ликвидации ЧС

19-12-2019

Назвали лучших в кузбасской системе предупреждения и ликвидации ЧС
Сергей Цивилев потребовал от глав территорий в трехдневный срок очистить улицы от снега 

19-12-2019

Сергей Цивилев потребовал от глав территорий в трехдневный срок очистить улицы от снега 
В районном ДК Прокопьевска откроется современный кинотеатр

18-12-2019

В районном ДК Прокопьевска откроется современный кинотеатр
В киселёвской школе №27 установили современное цифровое оборудование

18-12-2019

В киселёвской школе №27 установили современное цифровое оборудование
Герои среди нас: Людмила Швыдко – человек, для которого вся жизнь - подвиг

18-12-2019

Герои среди нас: Людмила Швыдко – человек, для которого вся жизнь – подвиг
Спасли, когда другие отказали: новокузнецкие хирурги помогли пациенту с тяжелой формой онкологии

18-12-2019

Спасли, когда другие отказали: новокузнецкие хирурги помогли пациенту с тяжелой формой онкологии
Безопасный Новый год: как получить от праздника удовольствие, а не проблемы?

18-12-2019

Безопасный Новый год: как получить от праздника удовольствие, а не проблемы?
Опасные льдины: как в Новокузнецке решают вопрос со свисающими с крыш сосульками?

18-12-2019

Опасные льдины: как в Новокузнецке решают вопрос со свисающими с крыш сосульками?