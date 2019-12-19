Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса подвел итоги работы

Мероприятие состоялось в рамках расширенного заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса в областной администрации. В нем принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как отметила председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева, за год деятельности Совет вошел в федеральный Совет при правительстве РФ и Совет Евразийского женского форума.

Одним из самых масштабных мероприятий в этом году стал Международный женский форум. В нем приняли участие 2,5 тыс. человек из 15 стран и 39 субъектов РФ и еще 10 тыс. участников по прямой трансляции. На форуме подписали 3 соглашения о сотрудничестве между администрацией области, представителями бизнеса и общественными организациями по развитию социальной сферы Кузбасса.

В целом за год члены Совета посетили более 200 учреждений социальной сферы, провели более 100 мероприятий. За время работы привлечено порядка 30 млн рублей.

В июле Совет выступил с инициативой расширения проекта комплексной реабилитации и возвращения к труду пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве, программу реализует Фонд социального страхования РФ.

В Кемерове, Анжеро-Судженске, Прокопьевске работает система долговременного ухода в рамках проекта Минтруда и российского благотворительного фонда «Старость в радость». По проекту Совета привлекается дополнительное финансирование на покупку средств реабилитации, оборудования. При содействии Совета, поддержке фонда «Старость в радость» и благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко социальные работники были отправлены на учебу в Израиль. Еще одна инициатива в поддержку пожилых людей – проект «Третье поколение онлайн». Программа направлена на оснащение сельских библиотек Кузбасса компьютерами, обучение компьютерной грамотности людей старшего поколения. Сельские библиотекари уже изучили специальную программу. При поддержке спонсоров оснастили 100 сельских библиотек компьютерами.

В Юрге впервые открылось комплексное отделение по всесторонней адаптации, в нем живут 74 человека. А совместно с федеральным фондом «Неотчуждаемое» Советом инициирован проект создания творческой мастерской на базе психоневрологического интерната для людей с ментальными нарушениями.

В этом году в исправительной колонии № 50 Юрги Советом была разработана программа по социальной адаптации женщин и подготовке их к освобождению «Жизнь продолжается». В проекте приняли участие 40 специалистов, 2 доктора наук, 5 кандидатов наук, образовательные и социальные программы прошли для свыше 200 осужденных.

В 2019 году Кузбасс вошел в число 25 пилотных регионов по развитию медицинской помощи. По инициативе Совета и при поддержке спонсоров закуплены два аппарата искусственной вентиляции легких, поступили новые мониторы в больницы Прокопьевска и Осинников, приобретена ванна для водолечения и реабилитационный тренажер для реабилитационного Центра Мариинского района. В общеобразовательной школе психолого-педагогической поддержки № 100 Кемерова установлен электрический подъемник для инвалидов и больных детей с проблемами передвижения.

За этот год Совет при поддержке спонсоров провел ряд мероприятий в области культуры. Это культурно-образовательный проект «Уроки музыки» и показ музыкального спектакля «Перевернуть игру» народного артиста России Дмитрия Маликова, гастроли московского театра «Et Cetera» под руководством народного артиста России, председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина. Для детей также были представлены благотворительные показы музыкального фильма «Аладдин», киноверсия спектакля-сказки «Путешествие Алисы» постановки Новокузнецкого драматического театра. По приглашению спонсоров ребята музыкальной школы № 20 г. Осинники смогли продемонстрировать свой талант на мероприятии в Швейцарии, «Юные дарования Кузбасса» выступили на одной сцене с Губернаторским духовым оркестром. Творческие коллективы области получили от Совета новые костюмы для выступлений, школы искусств и театры – оборудование и инвентарь.

В рамках соглашения по развитию скандинавской ходьбы в Кемерове прошел фестиваль здоровья и северной ходьбы с участием фигуристки Ирины Слуцкой. В мероприятии приняли участие более 800 человек. В октябре этого года прошли традиционные соревнования «Кубок Арины Тесленко», в турнире приняли участие десять конноспортивных клубов, 114 юных спортсменов из Кемерова, Березовского, Кемеровского района, Новокузнецка, Томска.

«Подводя итоги, хочу сказать, что за этот год была проделана огромная работа. Благодарим всех, кто принимает участие в реализации наших проектов – представителей органов власти, депутатского корпуса, социально-ориентированные предприятия, общественные организации и просто неравнодушных людей. В наших планах дальнейшая реализация в регионе социально-направленных проектов», – сказала Анна Цивилева.

За высокий профессионализм, ответственный подход к делу, активную гражданскую позицию и личный вклад в развитие благотворительности и попечительства в социальной сфере Кузбасса губернатор вручил благодарность правительства Кузбасса членам Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. За оказание необходимой адресной помощи кузбассовцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сохранение духовно-нравственных ценностей, укрепление семейных традиций и повышение статуса семьи в обществе, за выдающийся организаторский талант и значительный вклад в совершенствование государственной политики в социальной сфере региона медалью «За служение Кузбассу» награждена Анна Цивилева.

«30 ноября в регионе начал свою работу Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Совет стал пятым в стране. Рад, что за этот небольшой период к деятельности Совета присоединилось столько кузбассовцев, благодаря которым оказана реальная помощь жителям», — прокомментировал Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.