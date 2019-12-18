В районном ДК Прокопьевска откроется современный кинотеатр

Не только в крупных городах региона, но и в отдалённых населённых пунктах. В Кузбассе продолжает реализовываться национальный проект «Культура», инициированный президентом Владимиром Путиным. Первый муниципальный современный кинотеатр на днях примет зрителей в одном из районных ДК Прокопьевска.

Последние приготовления перед открытием. А ведь ещё совсем недавно помещение местного Дворца культуры пустовало. За несколько дней до премьерного показа – удивляет стильным интерьером и особенной атмосферой, которая возможна только в кинозале. Ремонтные работы завершили на прошлой неделе. Теперь идёт установка и подключение оборудования. Уже закончен монтаж профессиональных систем освещения и акустики. Теперь бригады техников собирают цифровой проектор. Сегодня специалисты приступят к установке экранного полотна. Оно будет звуконепроницаемым с металлизированным напылением – так называемый серебряный “парящий” 3D киноэкран нового поколения.

К долгожданному событию вместе с техническими работниками готовятся творческие коллективы ДК. Открытие кинозала обещает быть ярким и зрелищным.

Напомним, создание первого Прокопьевского муниципального кинотеатра на базе ДК «Красная горка» стало возможным благодаря национальному проекту «Культура» и федеральной программе поддержки кинотеатров в малых городах, реализуемой при участии региональных и муниципальных властей. На строительство и оснащение из федерального и городского бюджетов направлено порядка девяти миллионов рублей.