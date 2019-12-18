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Другие новости 18.12.2019

В киселёвской школе №27 установили современное цифровое оборудование

Вместо мела – специальное электронное перо. Сразу в нескольких кабинетах привычные доски заменили на смарт-панели. Уроки математики, физики, информатики и химии теперь проходят здесь не совсем обычно: вместо тетрадей и учебников – ноутбуки. Так получается проще, интереснее и нагляднее.

А так проходят уроки химии. На интерактивной доске ученики могут работать вдвоём одновременно: составлять схемы, систематизировать написанное, редактировать, делать скриншоты, перемещения, сохранять комментарии и создавать анимированные ролики. Плюс – выход в Интернет.

Интерактивные доски и ноутбуки поступили в школу благодаря реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Оборудование помогает педагогам не только сделать уроки интереснее, но и изменить структуру занятий. А детям яркие картинки, запоминающиеся схемы предлагают по-новому взглянуть на сложные предметы.

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