В киселёвской школе №27 установили современное цифровое оборудование

Вместо мела – специальное электронное перо. Сразу в нескольких кабинетах привычные доски заменили на смарт-панели. Уроки математики, физики, информатики и химии теперь проходят здесь не совсем обычно: вместо тетрадей и учебников – ноутбуки. Так получается проще, интереснее и нагляднее.

А так проходят уроки химии. На интерактивной доске ученики могут работать вдвоём одновременно: составлять схемы, систематизировать написанное, редактировать, делать скриншоты, перемещения, сохранять комментарии и создавать анимированные ролики. Плюс – выход в Интернет.

Интерактивные доски и ноутбуки поступили в школу благодаря реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Оборудование помогает педагогам не только сделать уроки интереснее, но и изменить структуру занятий. А детям яркие картинки, запоминающиеся схемы предлагают по-новому взглянуть на сложные предметы.