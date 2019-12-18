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Другие новости 18.12.2019

Герои среди нас: Людмила Швыдко – человек, для которого вся жизнь – подвиг

Руководитель движения «Серебряных волонтёров» в Белове Людмила Швыдко – одна из первых женщин в России, награждённых Орденом Мужества. В этом году губернатор Кузбасса вручил ей знак «Доброволец Кузбасса». Её история – это подвиг, который в корне изменил её жизнь.

Людмила Швыдко не любит вспоминать эту историю. Слишком тяжелые моменты пришлось ей пережить 24 года назад. Террористы захватили детский сад во Владикавказе, где она работала воспитателем. Женщина, рискуя собственной жизнью, отвлекла преступников и закрыла детей от разрывающейся гранаты. Она получила 120 осколочных ранений, пережила клиническую смерть. Не всех детей удалось спасти, и, после пережитого, она хотела уйти из жизни. Изменить своё решение и начать все сначала ей помогла вера.

С тех пор Людмила Швыдко помогает людям: детским домам, молодым семьям, ветеранам и другим. В 2004 году Людмила вместе с семьей вернулась на малую Родину – в Белово. Говорит: здесь легче дышится и живётся. Вместе с мужем воспитали двух сыновей, один из которых стал военным. В этом году она организовала в Белове движение “Серебряные волонтёры” и привлекла к работе 30 человек. За заслуги женщину наградил губернатор Сергей Цивилев нагрудным знаком «Доброволец Кузбасса».

Жизнь Людмилы Швыдко – это подвиг не только одного дня, но и всей жизни. Помогать людям в трудные моменты, поддерживать слабых и незащищенных, делиться душевным теплом. В городе её называют ангелом-хранителем, потому что своим ежедневным трудом она доказывает, что пережить можно всё, если верить в людей и доброту. 

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