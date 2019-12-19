Назвали лучших в кузбасской системе предупреждения и ликвидации ЧС

В Березовском прошел ежегодный областной учебно-методический сбор территориальной подсистемы Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В нем участвовали замгубернатора Алексей Крупин, начальник ГУ МЧС России по области Алексей Шульгин, сотрудники ГУ МЧС России по области, руководители и представители муниципалитетов и экстренных служб,в том числе службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения.

После смотра сил и средств участники сбора подвели итоги деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС за 2019 год и наметили задачи на 2020 год.

Среди единых дежурно-диспетчерских служб высоко оценена работа Осинников, Междуреченска, Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевского, Кемеровского, Таштагольского районов. По итогам аналогичного смотра-конкурса СФО единая дежурно-диспетчерская служба Осинников заняла I место.

Лучшим органом местного самоуправления по обеспечению безопасности жизнедеятельности стали Новокузнецк и Прокопьевский район.

Учителем года по курсу ОБЖ стала в этом году Евгения Ковалева из школы № 33 Киселевска. Преподавателем года по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» признан Артем Грищенко из Мариинского политехнического техникума.

На сборе озвучены также приоритетные направления работы, которые будут продолжены. Это профилактические акции по правилам поведения на пожарах и воде, обучение жителей основам первой помощи, развитие добровольчества, пожарных дружин и студенческого корпуса спасателей.

Особое внимание по-прежнему будет уделяться оснащению частного сектора системами оповещения. В этом году в рамках областной акции «Безопасный дом» в домах 23 тыс. семей кузбассовцев, из них более половины многодетные, установлены автономные дымовые пожарные извещатели.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.