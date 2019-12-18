Спасли, когда другие отказали: новокузнецкие хирурги помогли пациенту с тяжелой формой онкологии

У мужчины выявили множественные метастазы в головном мозге. Врачи доказали, что во многих случаях теперь этот страшный диагноз – не приговор.

57-летнему Юрию Тельнову приходится многое осваивать заново. В больницу он поступил в тяжелом состоянии – мог только лежать, плохо осознавая действительность. Врачи диагностировали множественные метастазы в головном мозге. Без хирургического вмешательства пациенту оставалось прожить 2-3 недели.

Ситуация осложнялась тем, что ранее у мужчины уже был рак почки. Потом опухоль обнаружили и в легком. Злокачественные образования удалили. Спустя год множественные метастазы поразили головной мозг. Еще несколько лет назад такой диагноз был словно приговор. И сейчас не везде врачи берутся за таких пациентов. В одной из городских больниц Тельновым отказали в приеме. А здесь вначале собрали большой консилиум ученых и докторов. Во время обследования убедились, что в этом конкретном случае есть возможность помочь пациенту. Операция длилась три часа.

Большую роль в таких ситуациях играет поддержка близких. Супруга пациента после операции практически не отходит от него ни на шаг.

Сейчас у пациента заканчивается восстановительный период после операции. А затем его отправят долечиваться под наблюдением онкологов. При этом он сможет вести обычный образ жизни.