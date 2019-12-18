СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Другие новости 18.12.2019

Спасли, когда другие отказали: новокузнецкие хирурги помогли пациенту с тяжелой формой онкологии

У мужчины выявили множественные метастазы в головном мозге. Врачи доказали, что во многих случаях теперь этот страшный диагноз – не приговор.

57-летнему Юрию Тельнову приходится многое осваивать заново. В больницу он поступил в тяжелом состоянии – мог только лежать, плохо осознавая действительность. Врачи диагностировали множественные метастазы в головном мозге. Без хирургического вмешательства пациенту оставалось прожить 2-3 недели.

Ситуация осложнялась тем, что ранее у мужчины уже был рак почки. Потом опухоль обнаружили и в легком. Злокачественные образования удалили. Спустя год множественные метастазы поразили головной мозг. Еще несколько лет назад такой диагноз был словно приговор. И сейчас не везде врачи берутся за таких пациентов. В одной из городских больниц Тельновым отказали в приеме. А здесь вначале собрали большой консилиум ученых и докторов. Во время обследования убедились, что в этом конкретном случае есть возможность помочь пациенту. Операция длилась три часа.

Большую роль в таких ситуациях играет поддержка близких. Супруга пациента после операции практически не отходит от него ни на шаг.

Сейчас у пациента заканчивается восстановительный период после операции. А затем его отправят долечиваться под наблюдением онкологов. При этом он сможет вести обычный образ жизни.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Кузбассе выбрали Лучшего Деда Мороза этого года
Более 250 подворий в 38 отдаленных шорских поселках будут электрифицированы солнечными батареями
Власти Кузбасса сообщили, что продуктовые карты горнякам выдавались не вместо зарплаты
100 лучших школьников из сельских территорий отмечены медалью «Надежда Кузбасса»
От каких болезней чаще всего страдают кузбассовцы?
Slider

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев потребовал от глав территорий в трехдневный срок очистить улицы от снега 

19-12-2019

Сергей Цивилев потребовал от глав территорий в трехдневный срок очистить улицы от снега 
Безопасный Новый год: как получить от праздника удовольствие, а не проблемы?

18-12-2019

Безопасный Новый год: как получить от праздника удовольствие, а не проблемы?
Опасные льдины: как в Новокузнецке решают вопрос со свисающими с крыш сосульками?

18-12-2019

Опасные льдины: как в Новокузнецке решают вопрос со свисающими с крыш сосульками?
В Кузбасс прибыла делегация Посольства Республики Индия в РФ

18-12-2019

В Кузбасс прибыла делегация Посольства Республики Индия в РФ
В 2020 году в Кузбассе введут новую систему поддержки спорта

18-12-2019

В 2020 году в Кузбассе введут новую систему поддержки спорта
На шахте «Разрез «Инской» погиб 33-летний рабочий

18-12-2019

Руководство шахт-должников вызвали на штаб по финмониторингу в администрацию области
Опыт Кузбасса по внедрению «бережливых» технологий с 2020 года может применяться в других регионах

18-12-2019

Опыт Кузбасса по внедрению «бережливых» технологий с 2020 года может применяться в других регионах
Новокузнецкие полицейские рассказали пенсионерам о наиболее популярных схемах мошенничества

18-12-2019

Будьте бдительны: не соглашайтесь на предложения мошенников!
Продолжается оснащение онкологической службы современным оборудованием по нацпроекту «Здравоохранение»

18-12-2019

Продолжается оснащение онкологической службы современным оборудованием по нацпроекту «Здравоохранение»