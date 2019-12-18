Безопасный Новый год: как получить от праздника удовольствие, а не проблемы?

В Главном управлении МВД России по Кемеровской области прошла пресс-конференция. На мероприятии рассказали о том, как правильно выбрать пиротехническое изделие и почему количество мошенников вырастает в преддверии праздника.

В Кузбассе 85 снежных и ледовых городков, 33 центральных ёлки. Сохранить сказку от недобросовестных жителей – задача сотрудников органов внутренних дел. На их же плечах – охрана общественного порядка. Кстати, с этого года полномочия кузбасских полицейских расширились. Теперь они могут штрафовать нарушителей тишины в позднее время суток. Это касается и Нового года.

В январские праздники в 2019 году были задержаны 314 нетрезвых водителей. Каждого привлекли к ответственности. Сотрудники ГАИ напоминают, если вы заметили на дороге подозрительного автолюбителя, нужно обратиться в дежурную часть ГИБДД Кузбасса.

Конечно, Новый год не обойдется без петард и хлопушек. Но обязательно нужно помнить – они должны быть безопасными.

Грамотно нужно выбирать и алкогольные напитки. Сотрудники полиции только в этом году изъяли более 130 тонн контрафактной продукции. О качестве скажет акцизная марка. Эта наклейка подтверждает подлинность изделия и легальность его продажи.

Омрачить Новый год могут и мошенники. Они особо активны перед праздниками. Самый распространенный способ обмана – звонок якобы из банка. Злоумышленники рассказывают о взломе карты и предлагают ее восстановить. Люди, растерявшись, передают все свои данные. Как следствие – потеря денег. В этом году зафиксировано более 900 таких случаев.