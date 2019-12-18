Опасные льдины: как в Новокузнецке решают вопрос со свисающими с крыш сосульками?

Над жителями Новокузнецка нависла угроза. Причем, в прямом смысле. Из-за перепада температуры на козырьках домов выросли опасные сосульки. Коммунальщики ежедневно борются с льдинами. Также в городе работает специальная комиссия.

О том какую опасность могут представлять из себя заледенелый снег и сосульки можно увидеть на кадрах, снятых в Ярославле. В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, когда на проходящих вдоль здания женщин с крыши лавиной сошла масса снега. Подобный случай произошел в Рязани – огромная глыба льда упала на трехлетнего ребенка. В Воронеже в начале месяца в один день произошли сразу два ЧП. Сосульки рухнули на двух жительниц города. Одна их них с травмой головы попала в больницу. Переменчивая погода сыграла свою роль и в Новокузнецке. Несчастных случаев с начала зимы в городе не зафиксировано. Но сосульки, словно ледяные копья, свисают с крыш домов и подъездных козырьков. Ходить под ними не рискуют ни жители, ни прохожие, ни даже дворники.

В Новокузнецке с сосульками развернулась нешуточная борьба. Коммунальщики работают практически в круглосуточном режиме – поднимаются на крыши и сбивают опасные льдины. Их работу проверяет специальная комиссия. Однако, стать народным инспектором может абсолютно каждый житель города.

Чиновники обещают оперативно реагировать на каждое сообщение. В противном случае у жителей домов, где сосульки не убираются, а только растут, есть другой способ себя обезопасить. Обратиться в Госжилинспекцию. Ее сотрудники проведут проверку, и, если жалоба подтвердится, управляющей компании будет грозить штраф до двухсот пятидесяти тысяч рублей.