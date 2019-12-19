Сергей Цивилев потребовал от глав территорий в трехдневный срок очистить улицы от снега 

Как написал губернатор Кузбасса в своем аккаунте в Инстаграм, к нему поступает очень много жалоб от жителей на некачественную уборку снега.

Так, например, жители в Кемерове обеспокоены и возмущены неудовлетворительной уборкой улиц частного сектора, заужением проезжих частей, колейностью; в Березовском – несвоевременной очисткой крыш многоквартирных домов от снега; в Осинниках – работой управляющих компаний и дорожных служб.

Сергей Цивилев написал, что разделяет мнение кузбассовцев, и поблагодарил за неравнодушие и обратную связь. По мнению губернатора причина такой ситуации в бессистемном и бесконтрольном подходе муниципалитетов к этому важнейшему вопросу!

«Сегодня потребовал от глав муниципальных образований в трехдневный срок навести порядок, максимально задействовать снегоуборочную технику. Каждый из них должен взять на личный контроль уборку снега, иметь собственную объективную оценку ситуации и доложить мне о проделанной работе по устранению недостатков 22 декабря до 10:00», – заявил губернатор.