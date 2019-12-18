В Кузбасс прибыла делегация Посольства Республики Индия в РФ

В состав делегации вошли заместитель главы миссии Биная Шриканта Прадхан, заместитель руководителя торгово-экономического отдела Джордж Томас.

В областной администрации с членами делегации встретилась заместитель губернатора Ольга Турбаба.

Как отметила Ольга Турбаба, Индия для Кузбасса является давним и надежным партнером. Одним из направлений взаимодействия является торгово-экономическое сотрудничество. Традиционно из Кемеровской области в Индию экспортируется продукция угольной и металлургической промышленности. Импорт из Индии в Кузбасс представлен поставками пластмасс и изделий из них, продукции машиностроения, изделий из черного металла, текстильных изделий.

«Увеличившийся за последние 5 лет в 2,5 раза объем внешнеторгового оборота Кемеровской области и Индии свидетельствует о росте взаимного интереса сторон к дальнейшему развитию торгово-экономических связей», – подчеркнула замгубернатора.

Также осуществляется сотрудничество между образовательными учреждениями Кузбасса и Индии. В Кемеровском государственном медицинском университете на основе договора, заключенного с индийской компанией «Мед Плас Хэлс Кэа», в настоящее время обучаются 124 студента из Индии. С 2010 года Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева сотрудничает с индийской компанией Аптек Лимитед по обучению кузбасских студентов в сфере информационных технологий. Кузбасские вузы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с университетами и научными центрами Индии по таким направлениям как организация обучения студентов из Индии, организация студенческого обмена и программ академической мобильности профессорско-преподавательского состава, разработка совместных научных проектов.

По словам замгубернатора, перспективным направлением для Кузбасса является проведение совместных с индийской стороной прикладных исследований в области биомедицины, например, разработка и производство медицинских изделий для рынка Индии, внедрение миниинвазивных технологий в сферу сердечно-сосудистой хирургии и др. Также возможно установление сотрудничества между регионом и Индией в части обмена опытом по вопросам цифрового развития предприятий горнорудной промышленности и построения систем безопасности на основе концепции «Безопасный город».

На встрече Биная Шриканта Прадхан отметил, что Индия заинтересована в сотрудничестве с Россией, и в частности с Кузбассом, в области угольной промышленности – импорта коксующегося угля.

«В 2019 году Индия планирует импортировать из России 10 метрических тонн коксующегося угля и 5 метрических тонн угля других марок. В планах увеличение импорта угля до 20 – 25 метрических тонн угля в год. Уголь необходим для сталелитейного производства и энергетической промышленности. Вопросы логистики обсуждаются с РЖД», – отметил заместитель главы миссии. Также участники встречи обсудили возможность сотрудничества в сфере туризма, фармацевтики, информационных технологий и др.

Делегация сегодня посетила Кузбасский технопарк. Бинайя Шриканта Прадхан и заместитель руководителя торгово-экономического отдела Джордж Томас встретились с руководителем регионального Агентства по привлечению и защите инвестиций Павлом Веселовым, генеральным директором Кузбасского технопарка Евгением Востриковым, директором Центра поддержки экспорта Егором Каширских, а также с руководителями предприятий Кузбасса, которые заинтересованы в сотрудничестве с Индией или уже являются экспортерами в эту страну.

«Сегодняшний визит коллег из Индии – это продолжение встречи, которая состоялась на Восточном экономическом форуме. Мы отработали те запросы, которые были сформулированы в рамках форума с индийской стороны. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и продолжение диалога», – отметил Павел Веселов.

Также Егор Каширских рассказал о торгово-экономической миссии предприятий региона в Индию. В ноябре 2019 года 5 компаний из Кузбасса участвовали в VIII Международной выставке оборудования и технологий для горной добычи IME 2019. Кузбасский стенд, организованный Центром поддержки экспорта, занял второе место в номинации «Лучший иностранный стенд». В настоящее время у ряда кузбасских компаний, принявших участие в выставке, идет процесс заключения экспортных договоров с индийскими предприятиями.

Бинайя Шриканта Прадхан отметил, что Россию и Индию связывает многолетняя дружба и экономическое партнерство. Так, по итогам предыдущего года объем двусторонней торговли составил 11 млрд рублей. Заместитель главы миссии поблагодарил Кузбасс за прием и предложил содействие в организации инвест-тура компаний региона в Индию – «Инвестируй в Кузбасс».

Планируется, что визит делегации продлится до 20 декабря, гости посетят одно из угольных предприятий, Кемеровский государственный медицинский университет, музей-заповедник «Томская писаница».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.