В 2020 году в Кузбассе введут новую систему поддержки спорта

В областной администрации прошла встреча с представителями спортивной общественности Кузбасса. Участники встречи подвели итоги спортивного года и обсудили планы на будущее.

В спортивных учреждениях региона на сегодня занимается более 76 тыс. человек, 236 кузбассовцев входят в составы сборных команд России. В Кузбассе начали спортивную деятельность 16 победителей и призеров олимпийских игр, в том числе – 8 «золотых» чемпионов.

По показателю вовлеченных в массовый спорт Кузбасс вошел в десятку лучших регионов страны. На сегодняшний день более 40 % кузбассовцев занимаются массовым спортом. К 2024 году стоит задача вовлечь в спорт 55 % всех жителей.

В Кемеровской области в ближайшие годы пройдут соревнования самого высокого уровня. Так, в феврале 2020 года состоится чемпионат России по горнолыжному спорту, летом – мондиаль по парашютному спорту. В 2021 году состоятся Кубок мира по хоккею с мячом среди клубных команд, первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров, а в 2022 году – игры чемпионата мира по волейболу, в 2023 году пройдут международные зимние игры «Дети Азии».

Кузбасс уже готовится к проведению спортивных мероприятий. На сегодня в Междуреченске на горе Югус установили новую систему искусственного оснежения и смонтировали освещение. В Кемерове началось строительство Ледового дворца спорта «Кузбасс» на 6 тыс. мест, завершаются проектные работы по комплексу «Кузбасс-Арена». В Белове идет строительство комплекса «Металлург». В Новокузнецке планируется ремонт Арены Кузнецких металлургов и бассейна «Запсибовец».

Со следующего года в Кузбассе будет действовать новая система поддержки спортивных учреждений во всех городах и районах. Впервые каждая территория сможет принять участие в открытом конкурсе на финансирование своих проектов. Предусматриваются субсидии на ремонт, реконструкцию, модернизацию и укрепление материально-технической базы объектов спорта. На эти цели на 2020 год в региональный бюджет заложено 65 млн рублей.

Кроме того, с 2020 года будет введена субсидия на подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта для государственных и муниципальных школ олимпийского резерва. На это предусмотрено 168 млн рублей.

Планируется учреждение субсидии на развитие клубов по месту жительства.

Как отметил заместитель губернатора Сергей Алексеев, наши профессиональные спортсмены, не выезжая за пределы региона, смогут повышать уровень своей подготовки, а все желающие – заниматься спортом в современных условиях.

На встрече за многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» награжден директор регионального центра спортивных сооружений Кузбасса Андрей Дудник.

За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в стране объявлена благодарность министра спорта РФ заместителю директора спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта (Кемерово) Анне Леонтьевой, заместителю директора детско-юношеской спортивной школы им. Б.В. Непомнящего (Гурьевский район) Ольге Паршуковой, директору Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда (Таштагол) Сергею Позднякову, заместителю директора детско-юношеской спортивной школы № 2 (Ленинск-Кузнецкий) Светлане Терентьевой, директору детско-юношеской спортивной школы имени Б.В. Непомнящего (Гурьевский район) Андрею Тропину, главному специалисту организационно-методического центра (Березовский) Наталье Мезенцевой.

Приказ о вручении нагрудного знака и благодарностей подписал министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

Кроме того, за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Кузбассе постановлением губернатора Кузбасса Сергея Цивилева выдающиеся тренеры, специалисты спортивных учреждений, ветераны спорта региона получили почетный знак «Золотой знак «Кузбасс», почетное звание «Лауреат премии Кузбасса», медали «За достойное воспитание детей» и благодарности.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.