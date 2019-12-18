Руководство шахт-должников вызвали на штаб по финмониторингу в администрацию области

Штаб по финансовому мониторингу зарекомендовал себя в Кузбассе как действенный механизм борьбы с должниками в бюджет и по зарплате.

«Главная задача штаба – выстроить с предприятиями-должниками диалог, в результате которого появятся предложения по улучшению экономической ситуации на предприятиях. Наша общая задача – найти оптимальное решение, при котором предприятия продолжат работать, а их сотрудники – получать зарплату», — отметил начальник департамента труда и занятости Алексей Гришин.

В таких заседаниях участвуют не только представители исполнительной власти. К «разбору полетов» присоединяются представители ГУ МВД России по Кемеровской области, УФНС России по Кемеровской области, СУ СК Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу.

Очередное заседание состоится 20 декабря 2019 года. На заседании штаба будут рассмотрены вопросы о задолженности по выплате заработной платы перед работниками более 30 предприятий региона, в том числе и самых крупных должников АО «Шахта «Алексиевская» и АО «Шахта «Заречная».

Шахта «Алексиевская» расположена в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса и находится под управлением угольной компании «Полысаевская». Ранее угледобывающее предприятие входило в состав угольной компании «Заречная» и было признано банкротом в 2017 году. С июня 2018 года созданная УК «Полысаевская» занимается выводом действующих угледобывающих активов группы «Заречная» — шахт «Алексиевской» и «Заречной».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.