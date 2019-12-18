Опыт Кузбасса по внедрению «бережливых» технологий с 2020 года может применяться в других регионах

Лучшие проекты Кузбасса по использования «бережливых» технологий с 2020 года смогут тиражироваться на другие регионы в качестве лучших практик. Кемеровская область вошла в число трех российских регионов-лидеров по эффективности реализации проектов в сфере повышения производительности труда наряду с Белгородской и Нижегородской областями по заключению экспертов госкорпорации «Росатом», которая в качестве партнера участвует в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» и имеет 10-летний опыт по внедрению «бережливых» проектов на собственных предприятиях.

Лучшие кузбасские проекты по «бережливому» производству в сфере здравоохранения, образования, оказания госуслуг, благоустройства, транспорта сегодня были представлены на сессии в Кузбасском технопарке. Как отметил директор проекта ГК «Росатом» Константин Грабельников, в 2020 года в рамках программы «Бережливый регион» планируется создать базу лучших региональных практик, куда должны быть включены и кузбасские проекты.

«Мы переходим ко второму этапу реализации программы «Эффективный региона», когда наши усилия сосредотачиваются на развитии образцов применения лучших практик. У нас есть три региона лидера – это Кузбасс, Белгородская и Нижегородская области, где уже созрели полновесные образцы по использованию «бережливых» технологий. Мы проведем по ним партнерскую проверку качества, после чего их можно будет рекомендовать другим регионам в качестве лучших практик», — отметил Константин Грабельников.

В Кузбассе сегодня уже успешно внедрено порядка 450 проектов по использованию «бережливых» технологий, еще свыше 350 проектов находятся в стадии активной реализации. По словам заместителя губернатора Кузбасса Константина Венгера, «бережливые» технологии должны стать драйверов в реализации национальных проектов.

«Национальные проекты ставят перед нами масштабные цели в сфере образования, здравоохранения, экологии, демографии, городского развития и благоустройства, бизнеса и других областях. За каждой из задач стоят сотни производственных процессов, которые можно оптимизировать, что позволит выполнить поставленные президентом и губернатором задачи. И Бережливые технологии должны стать драйвером при реализации всех национальных проектов», — отметил Константин Венгер.

С 2018 года Кузбасс по инициативе губернатора Сергея Цивилева приступил к внедрению принципов «бережливого» производства ГК «Росатом». Кузбасс входит в тройку регионов-лидеров среди 19 субъектов РФ, участвующих в программе «Бережливый регион».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.