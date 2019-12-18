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Другие новости 18.12.2019

Будьте бдительны: не соглашайтесь на предложения мошенников!

Новокузнецкие полицейские рассказали пенсионерам о наиболее популярных схемах мошенничества

Как сообщили в областном департаменте социальной защиты населения, в Кузбассе в последнее время получила распространение финансово-мошенническая схема в отношении пожилых граждан и инвалидов, когда представители частных служб по ремонту электропроводки, установке оконных блоков предлагают пенсионерам произвести замену фурнитуры на окнах и электропроводки в выключателях и розетках на более качественные и прочные, но более дорогие. При этом мошенники ссылаются на якобы областные программы.

Например, в Кемерове представители оконной фирмы предлагают поменять фурнитуру на окнах за 6,5 – 10 тыс. рублей, а электрики за ту же сумму – проверить и заменить проводку и выключатели.

Кузбассовцев призывают быть бдительными, не соглашаться на предложения мошенников.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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