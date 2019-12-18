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Другие новости 18.12.2019

Продолжается оснащение онкологической службы современным оборудованием по нацпроекту «Здравоохранение»

Продолжается оснащение онкологической службы современным оборудованием по нацпроекту «Здравоохранение»

Как рассказали в областном департаменте охраны здоровья населения, в Новокузнецкий онкологический диспансер поступил современный комплекс для выполнения эндоскопических операций с высокочувствительной HD-камерой и ЖК-дисплеем.

Новая техника позволит более детально просматривать ткани и образования, сократить время проведения процедур в два раза, а также повысить эффективность.

«Эндоскопические операции ускоряют процесс реабилитации. Поэтому в случае отсутствия противопоказаний, предпочтение отдается именно такому методу. В Новокузнецком онкодиспансере с начала года проведено около 2000 вмешательств, 1500 из них – полостные, остальные – лапароскопические и торакоскопические», – пояснил директор Областного клинического онкологического диспансера Виктор Луценко.

Всего с начала года в Новокузнецкий онкодиспансер поступило высококлассное медицинское оборудование более чем на 100 млн рублей для своевременного выявления, диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Областной клинический онкологический диспансер города Кемерова в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получил систему компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D «Monaco» (Elekta). Как пояснили специалисты, оборудование позволит проводить более высокоточные расчеты при планировании дистанционной лучевой терапии. Для работы на новой технике два медицинских физика, Андрей Юдин и Антон Диюк, в настоящий момент проходят тренинг в представительстве компании-производителя в Москве.

«С вводом в клиническую практику «Monaco» появится возможность максимально использовать все режимы работы линейных ускорителей, включая режим динамического модулированного ротационного облучения, станет более точным и автоматизированным расчет 3D планов лучевой терапии. Точнейшие алгоритмы расчета, так называемое «инверсное или обратное» планирование с элементами искусственного машинного интеллекта, позволят сделать план максимально конформным, то есть щадящем здоровые ткани», – отметил заведующий радиологическим отделением № 3 Павел Бульбенко.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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