Запустить салют в Кемерове на Новый год можно будет на 31 безопасной площадке

Готовьте салюты, чтобы встретить Новый год ярко и весело. Запустить же в небо фейерверки в Кемерове можно будет на 31 безопасной площадке.

Однако прежде, чем поджигать фитиль, убедитесь, что перед вами не подделка. Фейерверк должен быть куплен в специализированном отделе магазина. Следуйте инструкции, которая прилагается к салюту, – это залог вашей безопасности. Обязательно обратите внимание на дату изготовления, срок хранения и правила пользования пиротехникой.

О возгорании городских ландшафтов незамедлительно сообщите по телефону единой диспетчерской службы города – 01 (для абонентов сотовой связи -112), звонок бесплатный.

Площадки для запуска фейерверка в Кемерове:

Центральный район:

• сквер на улице Коммунистической перед зданием Дворца молодежи;

• парк «Антошка», набережная Искитимки;

• парк Победы имени Жукова, набережная Искитимки;

• площадь Пушкина;

• набережная Томи, в пределах улицы Арочной и «Парка Чудес»;

• центральная часть Пионерского бульвара, от строения № 4 до проспекта Ленина;

• площадка, ограниченная проспектом Ленина, улицами Красноармейской, Соборной и рекой Искитимкой;

• сквер имени Резникова – парковая зона со стороны детской железной дороги;

• улица Кирова, площадь перед стадионом «Химик»;

• проспект Притомский, 70 – развлекательный комплекс «Золотой берег»;

• улица 4-я Заречная, 54 – кафе-клуб «Чайка».

Ленинский район:

• центральная часть бульвара Строителей, участки от Московского до Октябрьского проспекта, от проспекта Ленина до Октябрьского, от проспекта Ленина до проспекта Химиков, от строения № 45 до строения № 49;

• территория Кузбасского парка;

Рудничный район:

• пересечение проспекта Шахтеров и улицы Терешковой;

• аллея от проспекта Шахтеров до улицы Институтской, напротив территориального управления Рудничного района;

• пересечение проспекта Кузбасского и улицы Серебряный Бор, правая сторона;

• ДК Боровой, улица Городецкая, 1.

Заводский район:

• площадь у железнодорожного вокзала;

• пересечение улиц Пролетарской и Федоровского;

• стадион «Сибиряк»;

• сквер Новорожденных на улице Свободы;

• сквер у торгово-развлекательного центра «Гринвич»;

• центральная часть улицы Патриотов, от улицы Тюленина до улицы Двужильного;

• улица Дружбы, напротив строения № 35б;

Ягуновский и Пионер:

• сквер на улице Пионер;

• парк Победы на улице Белозерной;

Кировский район:

• площадь перед зданием Дворца культуры имени 50-летия Октября;

• улица Леонова, ограниченная домами № 19, 24, 24а;

• сквер по улице Халтурина, ограниченный домами № 35А – 37а;

Кедровка:

• стадион «Открытчик».

Лесная Поляна:

• проспект Михайлова (разворотная автобусная площадка на конечной остановке).

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».