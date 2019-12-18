Запустить салют в Кемерове на Новый год можно будет на 31 безопасной площадке

Готовьте салюты, чтобы встретить Новый год ярко и весело. Запустить же в небо фейерверки в Кемерове можно будет на 31 безопасной площадке.
Однако прежде, чем поджигать фитиль, убедитесь, что перед вами не подделка. Фейерверк должен быть куплен в специализированном отделе магазина. Следуйте инструкции, которая прилагается к салюту, – это залог вашей безопасности. Обязательно обратите внимание на дату изготовления, срок хранения и правила пользования пиротехникой.
О возгорании городских ландшафтов незамедлительно сообщите по телефону единой диспетчерской службы города – 01 (для абонентов сотовой связи -112), звонок бесплатный.
Площадки для запуска фейерверка в Кемерове:
Центральный район:
• сквер на улице Коммунистической перед зданием Дворца молодежи;
• парк «Антошка», набережная Искитимки;
• парк Победы имени Жукова, набережная Искитимки;
• площадь Пушкина;
• набережная Томи, в пределах улицы Арочной и «Парка Чудес»;
• центральная часть Пионерского бульвара, от строения № 4 до проспекта Ленина;
• площадка, ограниченная проспектом Ленина, улицами Красноармейской, Соборной и рекой Искитимкой;
• сквер имени Резникова – парковая зона со стороны детской железной дороги;
• улица Кирова, площадь перед стадионом «Химик»;
• проспект Притомский, 70 – развлекательный комплекс «Золотой берег»;
• улица 4-я Заречная, 54 – кафе-клуб «Чайка».
Ленинский район:
• центральная часть бульвара Строителей, участки от Московского до Октябрьского проспекта, от проспекта Ленина до Октябрьского, от проспекта Ленина до проспекта Химиков, от строения № 45 до строения № 49;
• территория Кузбасского парка;
Рудничный район:
• пересечение проспекта Шахтеров и улицы Терешковой;
• аллея от проспекта Шахтеров до улицы Институтской, напротив территориального управления Рудничного района;
• пересечение проспекта Кузбасского и улицы Серебряный Бор, правая сторона;
• ДК Боровой, улица Городецкая, 1.
Заводский район:
• площадь у железнодорожного вокзала;
• пересечение улиц Пролетарской и Федоровского;
• стадион «Сибиряк»;
• сквер Новорожденных на улице Свободы;
• сквер у торгово-развлекательного центра «Гринвич»;
• центральная часть улицы Патриотов, от улицы Тюленина до улицы Двужильного;
• улица Дружбы, напротив строения № 35б;
Ягуновский и Пионер:
• сквер на улице Пионер;
• парк Победы на улице Белозерной;
Кировский район:
• площадь перед зданием Дворца культуры имени 50-летия Октября;
• улица Леонова, ограниченная домами № 19, 24, 24а;
• сквер по улице Халтурина, ограниченный домами № 35А – 37а;
Кедровка:
• стадион «Открытчик».
Лесная Поляна:
• проспект Михайлова (разворотная автобусная площадка на конечной остановке).
По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».