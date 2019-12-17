Замгубернатора рассказал, что на самом деле происходит на шахте «Заречной»

Подробный комментарий о том, как обстоят дела с долгами по заработной плате на предприятии дал заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в своем аккаунте в Инстаграм: «Информация о задолженности по заработной плате перед работниками шахты «Заречной» в СМИ обрастает новыми подробностями. Только вот источники информации выбираются, мягко говоря, очень своеобразные. Что происходит на самом деле? На АО «Шахта «Заречная» задолженность погашается частично. Очередные выплаты произведены 13.12.2019 года. Полностью долг по зарплате руководство компании планирует погасить до 25.12.2019 года. Изыскиваются финансовые ресурсы для выплаты заработной платы работникам.⠀По информации территориальной организации профсоюзов угольщиков на АО «Шахта «Заречная», шахтоучастке «Октябрьский» и АО «Шахта «Алексиевская» ежегодно членам профсоюзного актива к Новому году дарят подарочные наборы. В этом году было принято решение заменить их сертификатами супермаркетов «Ярче» номиналом 1000 рублей, сеть которых широко представлена в Полысаево и Ленинске-Кузнецком. Никакого отношения к заработной плате эти карточки не имеют. Всего в профсоюзе на указанных предприятиях состоят порядка двух тысяч человек».

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