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Другие новости 17.12.2019

В ДК «Юбилейный» поселка Тяжинский открылся кинозал в рамках нацпроекта «Культура»

В ДК «Юбилейный» поселка Тяжинский открылся кинозал в рамках нацпроекта «Культура»

В открытии приняли участие представители районной администрации, работники РДК и жители района.

На модернизацию кинозала выделено 5 млн рублей в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». На эти средства были приобретены: система многоканального звука, цифровой мощный проектор, экран, другое оборудование.

Как отметили в областном департаменте культуры и национальной политики, для поселка обновление кинозала является значимым событием, так как населенные пункты территории расположены отдаленно от областного центра и крупных городов. Модернизация позволит жителям смотреть новинки российской и мировой кинематографии в высоком качестве в 2D- и в 3D-формате.

РДК «Юбилейный» основан в 1967 году. Реконструкция учреждения была проведена в 2012 году. В ДК действует 33 клубных формирования самодеятельного художественного творчества и досуговой деятельности, 11 из них имеют звания «народный» и «образцовый».

По данным департамента всего до конца 2019 года в Кузбассе будут модернизированы 8 кинозалов в рамках нацпроекта «Культура». На обновление каждого кинозала направлено 5 млн рублей. На эти средства приобретаются системы многоканального звука, цифровые мощные проекторы, экраны, другое оборудование.

«Одна из важных задач проекта – создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек», – напомнили в областном департаменте.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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