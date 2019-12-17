В рамках нацпроекта «Экология» в Новокузнецке появилась передвижная лаборатория для мониторинга качества воздуха

В Новокузнецк в соответствии с планом реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» доставили передвижную лабораторию непрерывного автоматизированного экологического мониторинга. Она включает в себя измерительное оборудование для непрерывного автоматического отбора и анализа воздуха: метеорологический комплекс, аппаратно-программный комплекс для сбора, обработки, хранения и передачи данных на удаленный сервер, оборудование для отбора проб воздуха. Передвижной пункт мониторинга способен отбирать пробы в любых точках города, оценивать загрязнение воздуха.

Лаборатория предназначена для проведения измерений по показателям: оксид углерода, диоксид серы, сероводород, взвешенные вещества, пыль, окислы азота, органические вещества. Через пробоотборные зонды материал поступает в анализатор, в случае превышения нормативов качества атмосферного воздуха на мониторе отразится информация о превышении концентраций. Также в онлайн-режиме идет фиксация места проведения замеров с привязкой к территории. После проведения измерений результаты поступают в Южно-Сибирское межрегиональное Управление Росприроднадзора. В результате специалисты ведомства смогут оперативно получать информацию об источниках загрязнения и принимать меры по их ликвидации. Особенность оборудования в том, что проведение мониторинга возможно в санитарно-защитной зоне без посещения территории предприятий.

Как отметил руководитель Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу Константин Винс, в соответствии с паспортом федерального проекта «Чистый воздух» объем выбросов промышленных предприятий до 2024 года должен сократиться не менее чем на 20 % от уровня 2017 года. «Использование данного новейшего оборудования позволит прежде всего проконтролировать, насколько промышленные гиганты реально снижают выбросы. Основная задача этой работы – дать достоверную информацию как жителям, так и надзорным и контролирующим органам в отношении дальнейших действий».

Стоимость лаборатории составляет 15 млн рублей, финансирование полностью федеральное.

По информации областного департамента природных ресурсов и экологии, в рамках регионального проекта «Чистый воздух» разработан комплексный план мероприятий по снижению выбросов в Новокузнецке до 2024 года. В него вошли 24 мероприятия по пяти направлениям: Транспорт, Теплоэнергетика, Промышленные предприятия, Мониторинг и Прочие. Направление «Мониторинг» включает мероприятия по модернизации и реконструкции существующей наблюдательной сети за состоянием воздуха, расширению проведения социально-гигиенического мониторинга, повышению автоматизации собираемых данных, переоснащении подведомственных Росприроднадзору лабораторий. В Новокузнецке в рамках нацпроекта «Экология» будет установлено восемь постов мониторинга загрязнения воздуха. Пять из них уже доставлены в город, на них в настоящее время устанавливается измерительное оборудование по круглосуточному выявлению загрязнения воздуха. Всего на модернизацию системы мониторинга качества воздуха в Новокузнецке по нацпроекту «Экология» запланировано направить из федерального бюджета 180 млн рублей, из них 100 млн – в 2019 году.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.