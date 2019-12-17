СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Другие новости 17.12.2019

100 лучших школьников из сельских территорий отмечены медалью «Надежда Кузбасса»

100 лучших школьников из сельских территорий отмечены медалью «Надежда Кузбасса»

В областной администрации с учениками школ встретился губернатор Сергей Цивилев. На прием пригласили ребят, которые добились высоких достижений в учебе, спорте и творчестве, участников и победителей Всероссийских и Международных предметных олимпиад, научно-практических конференций разного уровня, активистов волонтерского и экологического движений, школьного местного самоуправления, поисковых отрядов, Юнармии, обладатели значков ГТО.

«Вашими достижениями гордятся не только родители и учителя, но и весь Кузбасс. Мы делаем все возможное, чтобы за годы учебы вы смогли максимально раскрыть свои способности и таланты. Создаем условия, чтобы у вас была возможность получать качественное дополнительное образование, активно заниматься спортом, творчеством, а в последующем – найти себе профессию по душе», – обратился губернатор к детям.

Цивилев рассказал о мерах, направленных на развитие сферы образования Кузбасса. Например, в регионе запущен региональный проект «Моя новая школа», который предусматривает проведение капитального ремонта 12 школ ежегодно по всей области. За три года обновятся 36 школ. В этом году в селе Журавлево Промышленновского района открылась первая в регионе цифровая сельская школа.

Губернатор отметил, что в Кузбассе создан Научно-образовательный центр – один из первых пяти в России. Для подготовки современных, квалифицированных инженерно-технических кадров – резерва молодых инженеров – начали работу два детских технопарка «Кванториум-42» – в Кемерове и Новокузнецке. Дополнительно запущен «Мобильный технопарк «Кванториум-42».

Цивилев напомнил, что Кузбасс готовится к проведению масштабных мероприятий, пригласил школьников к участию. Так, в 2020 году в Новокузнецке пройдет национальный чемпионат «Молодые профессионалы», в 2022 году – этап чемпионата мира по волейболу, в 2023 году – Международные спортивные игры «Дети Азии».

В своем обращении к представителям молодого поколения губернатор обратил особое внимание на подготовку к празднованию в 2020 году 75-летие Великой Победы, призвал школьников подключится к праздничным и предпраздничным мероприятиям, а также благотворительной поддержке ветеранов, принять участие в памятных встречах с фронтовиками.

«Мы должны сохранить память о наших дедах и отцах, героях Великой Отечественной войны и тех, кто ковал Победу в тылу. Мы должны вспомнить и тех, кто, вернувшись с фронта, восстанавливал страну. Мы с гордостью называем их «Дважды Победители». Наша обязанность – помнить историю страны и нашего региона», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор вручил школьникам медали «Надежда Кузбасса», поздравил с достигнутыми успехами в учебе, творческими достижениями, поблагодарил за активное участие в общественной жизни.

Школьница Анна Змовик из Ленинск-Кузнецкого района прочитала стихотворение собственного сочинения «Люблю тебя, Кузбасс родной!». Прием завершился праздничным концертом.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Кузбассе выбрали Лучшего Деда Мороза этого года
Более 250 подворий в 38 отдаленных шорских поселках будут электрифицированы солнечными батареями
В селе Ягуново после капремонта открылась школа
На горе Зеленой погиб сноубордист
От каких болезней чаще всего страдают кузбассовцы?
Slider

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Замгубернатора рассказал, что на самом деле происходит на шахте «Заречной»

17-12-2019

Замгубернатора рассказал, что на самом деле происходит на шахте «Заречной»
В ДК «Юбилейный» поселка Тяжинский открылся кинозал в рамках нацпроекта «Культура»

17-12-2019

В ДК «Юбилейный» поселка Тяжинский открылся кинозал в рамках нацпроекта «Культура»
В рамках нацпроекта «Экология» в Новокузнецке появилась передвижная лаборатория для мониторинга качества воздуха

17-12-2019

В рамках нацпроекта «Экология» в Новокузнецке появилась передвижная лаборатория для мониторинга качества воздуха
В трех кузбасских больницах появятся вертолетные площадки для спасения больных

17-12-2019

В трех кузбасских больницах появятся вертолетные площадки для спасения больных
В поселке Красные орлы установлена хоккейная коробка по программе инициативного бюджетирования

17-12-2019

В поселке Красные орлы установлена хоккейная коробка по программе инициативного бюджетирования
Новокузнечанка Наталья Серякова установила новый рекорд России  

17-12-2019

Новокузнечанка Наталья Серякова установила новый рекорд России  
Губернатор Сергей Цивилев рассказал об улучшениях в сфере ЖКХ

17-12-2019

Губернатор Сергей Цивилев рассказал об улучшениях в сфере ЖКХ
О запрете на продажу алкоголя в Новый год: правда или слухи?

17-12-2019

О запрете на продажу алкоголя в Новый год: правда или слухи?
С 1 января в России проиндексируют страховые пенсии

17-12-2019

С 1 января в России проиндексируют страховые пенсии