100 лучших школьников из сельских территорий отмечены медалью «Надежда Кузбасса»

В областной администрации с учениками школ встретился губернатор Сергей Цивилев. На прием пригласили ребят, которые добились высоких достижений в учебе, спорте и творчестве, участников и победителей Всероссийских и Международных предметных олимпиад, научно-практических конференций разного уровня, активистов волонтерского и экологического движений, школьного местного самоуправления, поисковых отрядов, Юнармии, обладатели значков ГТО.

«Вашими достижениями гордятся не только родители и учителя, но и весь Кузбасс. Мы делаем все возможное, чтобы за годы учебы вы смогли максимально раскрыть свои способности и таланты. Создаем условия, чтобы у вас была возможность получать качественное дополнительное образование, активно заниматься спортом, творчеством, а в последующем – найти себе профессию по душе», – обратился губернатор к детям.

Цивилев рассказал о мерах, направленных на развитие сферы образования Кузбасса. Например, в регионе запущен региональный проект «Моя новая школа», который предусматривает проведение капитального ремонта 12 школ ежегодно по всей области. За три года обновятся 36 школ. В этом году в селе Журавлево Промышленновского района открылась первая в регионе цифровая сельская школа.

Губернатор отметил, что в Кузбассе создан Научно-образовательный центр – один из первых пяти в России. Для подготовки современных, квалифицированных инженерно-технических кадров – резерва молодых инженеров – начали работу два детских технопарка «Кванториум-42» – в Кемерове и Новокузнецке. Дополнительно запущен «Мобильный технопарк «Кванториум-42».

Цивилев напомнил, что Кузбасс готовится к проведению масштабных мероприятий, пригласил школьников к участию. Так, в 2020 году в Новокузнецке пройдет национальный чемпионат «Молодые профессионалы», в 2022 году – этап чемпионата мира по волейболу, в 2023 году – Международные спортивные игры «Дети Азии».

В своем обращении к представителям молодого поколения губернатор обратил особое внимание на подготовку к празднованию в 2020 году 75-летие Великой Победы, призвал школьников подключится к праздничным и предпраздничным мероприятиям, а также благотворительной поддержке ветеранов, принять участие в памятных встречах с фронтовиками.

«Мы должны сохранить память о наших дедах и отцах, героях Великой Отечественной войны и тех, кто ковал Победу в тылу. Мы должны вспомнить и тех, кто, вернувшись с фронта, восстанавливал страну. Мы с гордостью называем их «Дважды Победители». Наша обязанность – помнить историю страны и нашего региона», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор вручил школьникам медали «Надежда Кузбасса», поздравил с достигнутыми успехами в учебе, творческими достижениями, поблагодарил за активное участие в общественной жизни.

Школьница Анна Змовик из Ленинск-Кузнецкого района прочитала стихотворение собственного сочинения «Люблю тебя, Кузбасс родной!». Прием завершился праздничным концертом.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.