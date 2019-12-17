СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Другие новости 17.12.2019

В трех кузбасских больницах появятся вертолетные площадки для спасения больных

В трех кузбасских больницах появятся вертолетные площадки для спасения больных

В Кузбассе на базе трех больниц построят вертолетные площадки для санавиации. Их откроют при Новокузнецкой городской клинической больнице № 1, Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком и Кардиологическом центре в Кемерове, то есть там, куда чаще всего будут эвакуировать пострадавших.

– Также мы запланировали приобрести два вертолета: «Ансат», мобильный вертолет с медицинским модулем, и вертолет Ми-8, рассчитанный на большое количество пострадавших, – рассказал директор Кемеровского областного центра медицины катастроф Сергей Малиновский на четвертом открытом форуме прокуратуры Кемеровской области.

Отметим, уже сейчас идет строительство девятнадцати эвакуационных площадок, откуда в случае экстренной ситуации будут эвакуировать пострадавших. Проект будет завершен в 2021 году.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Кузбассе выбрали Лучшего Деда Мороза этого года
Более 250 подворий в 38 отдаленных шорских поселках будут электрифицированы солнечными батареями
В селе Ягуново после капремонта открылась школа
На горе Зеленой погиб сноубордист
От каких болезней чаще всего страдают кузбассовцы?
Slider

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Замгубернатора рассказал, что на самом деле происходит на шахте «Заречной»

17-12-2019

Замгубернатора рассказал, что на самом деле происходит на шахте «Заречной»
В ДК «Юбилейный» поселка Тяжинский открылся кинозал в рамках нацпроекта «Культура»

17-12-2019

В ДК «Юбилейный» поселка Тяжинский открылся кинозал в рамках нацпроекта «Культура»
В рамках нацпроекта «Экология» в Новокузнецке появилась передвижная лаборатория для мониторинга качества воздуха

17-12-2019

В рамках нацпроекта «Экология» в Новокузнецке появилась передвижная лаборатория для мониторинга качества воздуха
100 лучших школьников из сельских территорий отмечены медалью «Надежда Кузбасса»

17-12-2019

100 лучших школьников из сельских территорий отмечены медалью «Надежда Кузбасса»
В поселке Красные орлы установлена хоккейная коробка по программе инициативного бюджетирования

17-12-2019

В поселке Красные орлы установлена хоккейная коробка по программе инициативного бюджетирования
Новокузнечанка Наталья Серякова установила новый рекорд России  

17-12-2019

Новокузнечанка Наталья Серякова установила новый рекорд России  
Губернатор Сергей Цивилев рассказал об улучшениях в сфере ЖКХ

17-12-2019

Губернатор Сергей Цивилев рассказал об улучшениях в сфере ЖКХ
О запрете на продажу алкоголя в Новый год: правда или слухи?

17-12-2019

О запрете на продажу алкоголя в Новый год: правда или слухи?
С 1 января в России проиндексируют страховые пенсии

17-12-2019

С 1 января в России проиндексируют страховые пенсии