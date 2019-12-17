В трех кузбасских больницах появятся вертолетные площадки для спасения больных

В Кузбассе на базе трех больниц построят вертолетные площадки для санавиации. Их откроют при Новокузнецкой городской клинической больнице № 1, Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком и Кардиологическом центре в Кемерове, то есть там, куда чаще всего будут эвакуировать пострадавших.

– Также мы запланировали приобрести два вертолета: «Ансат», мобильный вертолет с медицинским модулем, и вертолет Ми-8, рассчитанный на большое количество пострадавших, – рассказал директор Кемеровского областного центра медицины катастроф Сергей Малиновский на четвертом открытом форуме прокуратуры Кемеровской области.

Отметим, уже сейчас идет строительство девятнадцати эвакуационных площадок, откуда в случае экстренной ситуации будут эвакуировать пострадавших. Проект будет завершен в 2021 году.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».