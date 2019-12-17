В поселке Красные орлы установлена хоккейная коробка по программе инициативного бюджетирования

В рамках проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива!» новая хоккейная коробка установлена на месте старой возле Дома культуры. Такое решение приняли жители села совместно с руководством сельского поселения.

«На общем собрании жителей мы провели опрос. Все единодушно поддержали идею установки новой хоккейной коробки. Мы намерены участвовать в программе инициативного бюджетирования и в следующем году. В планах – дальнейшее благоустройство территории ДК», – пояснила руководитель территориального органа Красноорловского сельского поселения Любовь Швабская.

Общая стоимость проекта – 1 млн 241,2 тыс. рублей. Из них 1 млн 117,1 тыс. было выделено из областного бюджета, 84,8 тыс. рублей – из местного бюджета, 25 тыс. рублей – помощь предпринимателей, 14,3 тыс. 250 рублей – средства жителей.

Как рассказали в администрации Мариинского района, жители Красных орлов действительно заинтересованы в развитии хоккея в селе. Этот вид спорта стал особенно актуальным в 2011 году, когда появилась первая коробка с деревянными бортами.

«Сегодня в спортивной жизни поселка участвует практически каждый житель. У нас действует три хоккейные команды: женская, мужская и юношеская. Тренировки проходят каждый день. Постоянно принимаем участие в соревнованиях по хоккею с шайбой. А вечером и в выходные на лед выходят целые семьи», – рассказал учитель физкультуры Красноорловской средней школы Сергей Худяков.

В 2019 году в Мариинском районе реализовано четыре проекта в рамках программы инициативного бюджетирования: установка памп-трека в Мариинске, благоустройство общественной территории «Ясная» в Калининском, благоустройство кладбища в селе Приметкино и установка хоккейной коробки в Красных Орлах.

В рамках проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива!» новая хоккейная коробка установлена на месте старой возле Дома культуры. Такое решение приняли жители села совместно с руководством сельского поселения.

«На общем собрании жителей мы провели опрос. Все единодушно поддержали идею установки новой хоккейной коробки. Мы намерены участвовать в программе инициативного бюджетирования и в следующем году. В планах – дальнейшее благоустройство территории ДК», – поясняет руководитель территориального органа Красноорловского сельского поселения Любовь Швабская.

Общая стоимость проекта – 1 млн 241,2 тыс. рублей. Из них 1 млн 117,1 тыс. было выделено из областного бюджета, 84,8 тыс. рублей – из местного бюджета, 25 тыс. рублей – помощь предпринимателей, 14,3 тыс. 250 рублей – средства жителей.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.