Новокузнечанка Наталья Серякова установила новый рекорд России  

С 4 по 7 декабря в Раменском (Московская область) проходил Кубок России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Член сборной России и Кемеровской области, кандидат в мастера спорта Наталья Серякова успешно выступила на соревнованиях. Новокузнечанка завоевала три золотые медали на дистанциях 50 метров, 100 метров и 400 метров вольным стилем. На дистанции 200 метров (комплексное плавание) Наталья Серякова заняла II место.

На дистанции 50 метров вольным стилем пловчиха установила новый рекорд России с результатом 35.82.

Тренирует Наталью Алексей Колбин.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.