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Другие новости 17.12.2019

Новокузнечанка Наталья Серякова установила новый рекорд России  

Новокузнечанка Наталья Серякова установила новый рекорд России  

С 4 по 7 декабря в Раменском (Московская область) проходил Кубок России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Член сборной России и Кемеровской области, кандидат в мастера спорта Наталья Серякова успешно выступила на соревнованиях. Новокузнечанка завоевала три золотые медали на дистанциях 50 метров, 100 метров и 400 метров вольным стилем. На дистанции 200 метров (комплексное плавание) Наталья Серякова заняла II место. 

На дистанции 50 метров вольным стилем пловчиха установила новый рекорд России с результатом 35.82. 

Тренирует Наталью Алексей Колбин.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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