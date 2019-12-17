СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Другие новости 17.12.2019

Губернатор Сергей Цивилев рассказал об улучшениях в сфере ЖКХ

Губернатор Сергей Цивилев рассказал об улучшениях в сфере ЖКХ

Он поделился результатами проекта «Бережливый регион» в своем аккаунте в Instagram. В течение 2018 и 2019 годов Кузбасс участвует в этом федеральном проекте, который направлен на то, чтобы все сферы региона работали более эффективно.  

«За два года мы вышли в тройку лидеров среди 19 регионов страны, реализующих этот проект, – отметил Сергей Цивилев. – За это время приступили к реализации более 800 проектов, из которых 450 уже успешно внедрены. Все они направлены на оптимизацию процессов в разных сферах жизнедеятельности. Одна из самых серьезных и волнующая многих – коммунальная сфера».

В качестве примера Сергей Цивилев привел дорожную отрасль. В частности в Кемерове введены хронометраж и построение дорожной карты рабочих процессов, что позволило в 2 раза увеличить объем снега, вывозимого из города за смену – с 1,7 до 3,4 тысячи кубометров. А в Новокузнецке оптимизировали работу обращений с жителями в сфере ЖКХ. В итоге подготовка ответов на запросы сократилась с 11 дней до 16 часов.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Кузбассе выбрали Лучшего Деда Мороза этого года
Более 250 подворий в 38 отдаленных шорских поселках будут электрифицированы солнечными батареями
В селе Ягуново после капремонта открылась школа
На горе Зеленой погиб сноубордист
От каких болезней чаще всего страдают кузбассовцы?
Slider

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Новокузнечанка Наталья Серякова установила новый рекорд России  

17-12-2019

Новокузнечанка Наталья Серякова установила новый рекорд России  
О запрете на продажу алкоголя в Новый год: правда или слухи?

17-12-2019

О запрете на продажу алкоголя в Новый год: правда или слухи?
С 1 января в России проиндексируют страховые пенсии

17-12-2019

С 1 января в России проиндексируют страховые пенсии
771 кузбассовец получил адресную помощь для ремонта печного отопления и электрооборудования

16-12-2019

771 кузбассовец получил адресную помощь для ремонта печного отопления и электрооборудования
Новокузнечанин попался на вокзале с нелегальными соболями

16-12-2019

Новокузнечанин попался на вокзале с нелегальными соболями
Суд над экс-главой МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни» перенесли

16-12-2019

Суд над экс-главой МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни» перенесли
Уже этой осенью из Кемерова будут запущены вечерние рейсы в Москву

16-12-2019

Названы сроки сноса зданий аэропорта имени Леонова в Кемерове
От каких болезней чаще всего страдают кузбассовцы?

16-12-2019

От каких болезней чаще всего страдают кузбассовцы?
В Кузбассе выбрали Лучшего Деда Мороза этого года

16-12-2019

В Кузбассе выбрали Лучшего Деда Мороза этого года