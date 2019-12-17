Губернатор Сергей Цивилев рассказал об улучшениях в сфере ЖКХ

Он поделился результатами проекта «Бережливый регион» в своем аккаунте в Instagram. В течение 2018 и 2019 годов Кузбасс участвует в этом федеральном проекте, который направлен на то, чтобы все сферы региона работали более эффективно.

«За два года мы вышли в тройку лидеров среди 19 регионов страны, реализующих этот проект, – отметил Сергей Цивилев. – За это время приступили к реализации более 800 проектов, из которых 450 уже успешно внедрены. Все они направлены на оптимизацию процессов в разных сферах жизнедеятельности. Одна из самых серьезных и волнующая многих – коммунальная сфера».

В качестве примера Сергей Цивилев привел дорожную отрасль. В частности в Кемерове введены хронометраж и построение дорожной карты рабочих процессов, что позволило в 2 раза увеличить объем снега, вывозимого из города за смену – с 1,7 до 3,4 тысячи кубометров. А в Новокузнецке оптимизировали работу обращений с жителями в сфере ЖКХ. В итоге подготовка ответов на запросы сократилась с 11 дней до 16 часов.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».