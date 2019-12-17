О запрете на продажу алкоголя в Новый год: правда или слухи?

В последние дни кузбассовцы обеспокоены тем, что в регионе могут запретить продавать алкогольные напитки с 30 декабря по 10 января.

Разговоры о том, что в течение почти двух недель ни в одном магазине нельзя будет купить алкоголь, активно идут в социальных сетях. Впрочем, оказалось, что это не более чем слухи. В департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка отметили, что в Кузбассе действительно существует закон, запрещающий продажу горячительных, однако он относится к вполне определенным дням.

Вероника Трихина, начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка: «В связи с тем, что в последние дни поступает большое количество вопросов по поводу запрета на продажу алкогольной продукции в праздничные дни (с 30.12.2019г. по 10.01.2020г.) хочу напомнить, что в соответствии с Законом Кемеровской области от 30.11.2018 №95-ОЗ не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания):

– в День Победы (9 мая);

– в Международный день защиты детей (1 июня);

– в День России (12 июня);

– в День молодежи (27 июня);

– в День знаний (1 сентября, а в случае если 1 сентября приходится на воскресенье – в следующий за 1 сентября рабочий день);

– во Всероссийский день трезвости (11 сентября);

– в дни проведения в общеобразовательных организациях торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года («Последний звонок») и вручению аттестатов («Выпускные вечера»).

В остальные дни запрет на продажу алкоголя нет и вводиться не будет!»