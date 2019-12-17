СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Другие новости 17.12.2019

С 1 января в России проиндексируют страховые пенсии

С 1 января в России проиндексируют страховые пенсии

Размер выплат увеличится на 6,6%. Индексация коснется получателей страховой пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В Кузбассе это больше 700 тысяч человек. В регионе СРЕДНИЙ размер страховой пенсии по старости составит 16 тысяч 17 рублей. Сейчас это чуть больше 15 тысяч. В Новокузнецке индексацию получат примерно 123 тысячи горожан.

Напомним, что уже несколько лет подобное повышение на своем бюджете могут ощутить только неработающие пенсионеры. Тем, кто еще трудится, пенсии выплачивают без учета индексации, но она никуда не пропадает: сохраняется в истории пенсионных накоплений и фиксируется на лицевом счете. При увольнении человек получает выплаты уже с учетом коэффициента.

Елена Зенкова, руководитель клиентской службы УПФР в Центральном районе Новокузнецка: «Например, пенсионер работающий заходит в свой «личный кабинет» и видит сумму, большую, чем та, которую он получает на сегодняшний день. И он приходит к нам, в Пенсионный фонд и получает справку о размере пенсии и сумме, тоже больше той, которую он получает на сегодняшний день. Это вот и есть та сумма, которую он будет получать, если сегодня-завтра уволится, закончит свою трудовую деятельность. В последующем, при следующих индексациях, сумма будет еще больше. Поэтому работающим категориям населения волноваться не стоит, потому что всё это будет учтено в их будущей пенсии после того, как они свою трудовую деятельность прекратят».

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Кузбассе выбрали Лучшего Деда Мороза этого года
Более 250 подворий в 38 отдаленных шорских поселках будут электрифицированы солнечными батареями
В селе Ягуново после капремонта открылась школа
На горе Зеленой погиб сноубордист
От каких болезней чаще всего страдают кузбассовцы?
Slider

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Новокузнечанка Наталья Серякова установила новый рекорд России  

17-12-2019

Новокузнечанка Наталья Серякова установила новый рекорд России  
Губернатор Сергей Цивилев рассказал об улучшениях в сфере ЖКХ

17-12-2019

Губернатор Сергей Цивилев рассказал об улучшениях в сфере ЖКХ
О запрете на продажу алкоголя в Новый год: правда или слухи?

17-12-2019

О запрете на продажу алкоголя в Новый год: правда или слухи?
771 кузбассовец получил адресную помощь для ремонта печного отопления и электрооборудования

16-12-2019

771 кузбассовец получил адресную помощь для ремонта печного отопления и электрооборудования
Новокузнечанин попался на вокзале с нелегальными соболями

16-12-2019

Новокузнечанин попался на вокзале с нелегальными соболями
Суд над экс-главой МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни» перенесли

16-12-2019

Суд над экс-главой МЧС Кузбасса по делу «Зимней вишни» перенесли
Уже этой осенью из Кемерова будут запущены вечерние рейсы в Москву

16-12-2019

Названы сроки сноса зданий аэропорта имени Леонова в Кемерове
От каких болезней чаще всего страдают кузбассовцы?

16-12-2019

От каких болезней чаще всего страдают кузбассовцы?
В Кузбассе выбрали Лучшего Деда Мороза этого года

16-12-2019

В Кузбассе выбрали Лучшего Деда Мороза этого года