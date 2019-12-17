С 1 января в России проиндексируют страховые пенсии

Размер выплат увеличится на 6,6%. Индексация коснется получателей страховой пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В Кузбассе это больше 700 тысяч человек. В регионе СРЕДНИЙ размер страховой пенсии по старости составит 16 тысяч 17 рублей. Сейчас это чуть больше 15 тысяч. В Новокузнецке индексацию получат примерно 123 тысячи горожан.

Напомним, что уже несколько лет подобное повышение на своем бюджете могут ощутить только неработающие пенсионеры. Тем, кто еще трудится, пенсии выплачивают без учета индексации, но она никуда не пропадает: сохраняется в истории пенсионных накоплений и фиксируется на лицевом счете. При увольнении человек получает выплаты уже с учетом коэффициента.

Елена Зенкова, руководитель клиентской службы УПФР в Центральном районе Новокузнецка: «Например, пенсионер работающий заходит в свой «личный кабинет» и видит сумму, большую, чем та, которую он получает на сегодняшний день. И он приходит к нам, в Пенсионный фонд и получает справку о размере пенсии и сумме, тоже больше той, которую он получает на сегодняшний день. Это вот и есть та сумма, которую он будет получать, если сегодня-завтра уволится, закончит свою трудовую деятельность. В последующем, при следующих индексациях, сумма будет еще больше. Поэтому работающим категориям населения волноваться не стоит, потому что всё это будет учтено в их будущей пенсии после того, как они свою трудовую деятельность прекратят».