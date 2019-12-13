В Кузбассе поздравляют участников Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом

В рамках акции «Поделись теплом своей души» глава Промышленновского района Денис Ильин поздравил с наступающим ветерана Великой Отечественной войны Анну Яковлевну Евлампову. Анну Евлампову в ряды Красной Армии призвали в мае 1942 года и направили на Дальний Восток. Войска находились в резерве. Ветеран проходила службу в составе Третьего истребительного авиаполка противовоздушной обороны 149 истребительной авиационной дивизии. Участвовала в боях с милитаристской Японией. Домой вернулась в декабре 1945 года. Анна Яковлевна была оружейницей: заряжала пулеметы, пушки. Охраняла аэродром от японских налетчиков. С мужем Иваном Григорьевичем воспитала шестерых детей. Мужа уже нет в живых. Сегодня у Анны Евламповой – 12 внуков, 18 правнуков. Денис Ильин вручил фронтовичке новогодний набор и букет цветов. «В Промышленновском районе осталось всего девять участников Великой Отечественной войны. Нам так дорога каждая минута общения с Вами. Долголетия Вам, здоровья, тепла родных и близких людей», – пожелал Денис Павлович.

В Междуреченске участников боев – 13. Героев навестили первые руководители города и силовых структур. Первый заместитель главы города Сергей Перепилищенко сегодня навестил Константина Ивановича Лукашевича. Ветеран труда, шахтер Междуреченска, в 1944 году – солдат радиолокационного батальона, «прослушивал» небо, определял координаты приближающихся немецких самолетов и передавал артиллеристам. Пехотинец Михаил Иванович Апонькин боевое крещение получил под Сталинградом. Бился за освобождение Украины, Чехословакии, Австрии. После возвращения в Междуреченск посвятил жизнь детям – работал учителем начальных классов, вёл уроки рисования и труда, работал военруком.

И.о. главы Тяжинского района Анатолий Барков поздравил с приближающимися новогодними праздниками всех участников Великой Отечественной войны – Петра Петровича Мелькер, Михаила Семеновича Саватейкина, Ивана Сергеевича Павловского и Екатерину Галактионовну Бояринову. Петр Петрович Мелькер в феврале 1944 года добровольцем ушел на фронт. После трехмесячного обучения был направлен на Белорусский фронт, где воевал в составе экипажа самоходной артиллерийской установки ИСУ-122 наводчиком орудия. Кузбассовец форсировал Одер и дошел до Эльбы. После ранения, получил тяжелые ожоги и частично утратил зрение. Находился на излечении в госпитале в Германии 6 месяцев, а затем еще 7 месяцев в городе Горький. Ветеран награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, польским орденом «За Одер», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Екатерина Галактионовна Бояринова отправилась на фронт в 1943 году. Воевала на 1-м Белорусском фронте в зенитно-артиллерийском полку, установщиком курса по самолетам. Участвовала в освобождении Сызрани, Варшавы, Люблина, Кракова. Демобилизовалась в 1945 году. Награждена орденом Отечественной войны II степени. Михаил Семенович Саватейкин был призван Тяжинским районным военным комиссариатом на действительную военную службу в 1944 году. Принимал участие в войне с Японией. Его юность прошла в военных походах по Забайкалью, Монголии, в марш-бросках по пустыне Гоби, болотистой Маньчжурии. В 1951 году Михаил Семенович возвратился на родину уже с семьей и поступил на работу в Тяжинскую машинно-тракторную станцию кузнецом-молотобойцем. Он не знал выходных и нормированного рабочего дня, трудился, не покладая рук. Вместе с женой воспитал 3 сына и дочь.

Глава Мариинского района Александр Кривцов навестил участника войны, Почетного гражданина города Мариинска и Мариинского района Егора Васильевича Калачева. Егор Васильевич коренной сибиряк, родился и вырос в Прокопьевском районе. В 1943 году был призван в армию. Воевал в составах Первого Прибалтийского, а затем Третьего Белорусского фронтов. В боях за освобождение Восточной Пруссии в 1945 году был тяжело ранен. Очнулся уже в госпитале. Пока готовились документы о выписке, пришла весть о долгожданной победе. После излечения ещё год до демобилизации служил в войсках Московского военного округа. Вернувшись на родину, ему предложили должность заместителя начальника по строительству в сталинском лагере для заключённых и военнопленных. С 1946 по 1954 годы заключённые во главе с Егором Васильевичем строили и ремонтировали кузбасские шахты. После закрытия лагеря, работал прорабом и старшим прорабом в Прокопьевске, заместителем начальника Краснобродского строительного управления. В 1966 назначен начальником Мариинского строительного управления треста «Юргапромстрой». До выхода на пенсию в 1987 году 22 года работал начальником ПМК. За доблестный труд награждён орденом «Знак Почета». В 2003 году Егор Васильевич становится почетным гражданином города Мариинска и Мариинского района. Депутат районного Совета народных депутатов Владимир Ерошенко поздравил с наступающим Новым годом участника Великой Отечественной войны Николая Павловича Лопасова. Родился Николай Павлович в 1926 году в Тяжинском районе. В ноябре 1943 года был призван на фронт. Прошел обучение в школе младших командиров. После окончания курсов, был направлен по Транссибу на запад. Не доезжая до фронта, полк выгрузили в Ивановской области. В Гороховецких лагерях строили военный городок. И только в 1944 году наш земляк прибыл на передовую в Восточную Пруссию. Служил в 543 Нарвском стрелковом полку 120 Гатчинской дивизии. Воюя за Одером, Николай Павлович получил ранение и был доставлен в госпиталь. Там же получил весть о Великой Победе. После выписки продолжил службу, но не в строевой части. Демобилизовался в 1950 году. После войны трудился учителем физвоспитания на своей родине, был секретарем сельсовета. После переезда в Мариинск работал домоуправом в НГЧ станции Мариинск. С 1974 года и до выхода на заслуженный отдых трудился в аварийной службе Горгаза.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.