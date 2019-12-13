На «прямой линии» будут пять кузбасских чиновников

С 16 по 20 декабря 2019 года с 15 до 17 часов можно будет напрямую обратиться к заместителям губернатора Кузбасса, руководителям структурных подразделений администрации Кемеровской области, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области отраслевой и специальной компетенции по телефонам «прямой линии»:

16 декабря (понедельник) — Рюмин Евгений Евгеньевич — начальник департамента административных органов администрации Кемеровской области, тел. (8-3842) 36-52-82.

17 декабря (вторник) — Пахомова Елена Алексеевна — заместитель губернатора Кузбасса (по вопросам образования и науки), тел. (8-3842) 58-48-62.

18 декабря (среда) — Гайденко Ирина Викторовна — начальник государственной жилищной инспекции Кемеровской области, тел. (8-3842) 36-33-46.

19 декабря (четверг) — Орлов Глеб Владимирович — заместитель губернатора Кузбасса (по строительству), тел. (8-3842) 36-82-40.

20 декабря (пятница) — Высоцкий Сергей Васильевич — начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области, тел. (8-3842) 58-55-56.

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 17.30 работает телефон обращений к губернатору Кузбасса: (8-3842) 58-41-97.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс»..