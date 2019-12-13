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Другие новости 13.12.2019

Снижают ли количество выбросов предприятия в период режима НМУ?

Снижают ли количество выбросов предприятия в период режима НМУ?

До 18:00 13 декабря в Новокузнецке и Прокопьевске действует режим неблагоприятных метеоусловий I степени. В соответствии с этим промышленные предприятия должны снизить количество выбросов в воздух на 15-20 %. Мероприятия при режиме НМУ I степени носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности предприятия. Они включают усиление контроля за работой газоочистного оборудования и автоматических систем управления, внеочередные проверки автотранспорта на дымность выхлопных газов, ограничение работ вспомогательного оборудования (сварочные работы, металлообработка, покрасочные работы и др.).

Как рассказал начальник областного департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий, контролирующие органы в этот период имеют право в уведомительном порядке без согласования с прокуратурой посещать предприятия и проверять, как выполняются требования по сокращению выбросов.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это краткосрочное сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных веществ в приземном слое воздуха. Из-за антициклона и слабого ветра наблюдается температурная инверсия, которая способствует образованию тумана, смога. В связи с этим выбросы газов промышленных предприятий, дым печного отопления частного сектора и выбросы от автотранспорта концентрируются в воздухе и «повисают» над землей.

Режим НМУ может быть отменен или продлен в зависимости от погодных условий.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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