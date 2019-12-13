Заявку на разработку программы полного инновационного цикла НОЦ «Кузбасс» поддержали в РАН

В Москве прошло заседание Совета по приоритетному направлению научно-технологического развития РФ РАН «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии».

Губернатор Сергей Цивилев представил ученым комплексную научно-техническую программу полного инновационного цикла «Разработка и внедрение комплекса технологий в областях разведки и добычи твердых полезных ископаемых, обеспечения промышленной безопасности, биоремедиации, создания новых продуктов глубокой переработки из угольного сырья при последовательном снижении экологической нагрузки на окружающую среду и рисков для жизни населения».

С. Цивилев напомнил, что в 2019 году по решению президента Владимира Путина Кузбасс вошел в первую пятерку пилотных регионов, где создаются Научно-образовательные центры мирового уровня. Центральной инициативой НОЦ «Кузбасс» стала платформа «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». Перед участниками НОЦ правительством региона поставлена государственная задача – разработать и реализовать научно-техническую программу полного инновационного цикла, которая позволит решить комплекс проблем экономического, технологического и социального характера, которые накопились в Кузбассе за многие годы.

В регионе работают более 50 крупных предприятий – флагманов угольной, металлургической и химической промышленности страны. Кузбасс занимает первое место по разнообразию и уровню промышленного освоения полезных ископаемых. Разведано порядка 500 месторождений полезных ископаемых, среди которых преобладает каменный уголь с высокими качественными характеристиками. На Кемеровскую область приходится почти 60 % добычи каменного угля в России и около 80 % добычи всех коксующихся углей.

Программа развития угольной промышленности в Кузбассе предполагает к 2030 году планомерное увеличение добычи угля в 1,5 раза – с 260 млн тонн до 370 млн тонн в год.

«Существующие способы открытой и подземной разработки угольных месторождений практически исчерпали ресурсы для повышения рентабельности и безопасности горных работ, привели к резкому ухудшению экологической ситуации. Поэтому в рамках программы мы строим цифровое горное дело с упором на безлюдные технологии угледобычи. Это переход к полной электрификации и роботизации открытых и закрытых горных работ. В этом году начнет работать первый робот челнок – 90-тонный КАМАЗ. Перед нами стоит задача – полного отсутствия человека под землей для сохранения его здоровья», – подчеркнул губернатор.

Проекты Программы сгруппированы по трем блокам: «Инновационные технологии и продукты интенсивной разработки угольных месторождений, глубокой переработки угля»; «Сквозные цифровые технологии в процессах угледобычи, переработки, транспортировки угля»; «Инновационные технологии и продукты для снижения экологических проблем и рисков угроз окружающей среде и жизни населения».

«Правительство Кузбасса готово в ускоренном режиме прорабатывать и принимать все необходимые для хода Программы нормативно-правовые акты, развивать научно-внедренческую инфраструктуру, создавать самые благоприятные условия для бизнеса, который будет внедрять разработки наших ученых», – сообщил Цивилев.

Инициатор Программы – Кемеровский государственный университет – базовая организация НОЦ «Кузбасс». Разработчики – все участники НОЦ «Кузбасс», включая крупнейшие научные центры: Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН и Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Участниками Программы станут органы государственной власти и госкорпорации, включая Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство цифрового развития РФ, Министерство здравоохранения РФ, госкорпорацию «Роскосмос».

Финансирование на 3 года (2020-2022 годы) составит 12 млрд рублей, в том числе 8 млрд рублей – вложения крупнейших предприятий Кузбасса.

Члены заседания поддержали разработку комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла. Будет сформирована рабочая группа для доработки документа. Программу внесут в Координационный Совет по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ Совета при президенте РФ по науке и образованию.

«Губернатор Кузбасса придает большое значение техническим делам в регионе. Мы надеемся, что это направление будет развиваться. Безусловно, проект очень важен. Отношение к углю исторически менялось. Но всегда этот вид полезных ископаемых оставался в приоритете. Сегодня для Кузбасса и для нашей страны важно реализовать такую программу. Проект всеми поддержан. Но необходимо учесть все прозвучавшие замечания», – отметил председатель Совета, академик Российской академии наук Владимир Фортов.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

Фото Иван Бадиков (Научная Россия)