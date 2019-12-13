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Другие новости 13.12.2019

Более 250 подворий в 38 отдаленных шорских поселках будут электрифицированы солнечными батареями

Более 250 подворий в 38 отдаленных шорских поселках будут электрифицированы солнечными батареями

Губернатор Сергей Цивилев провел совещание со своим первым заместителем Вячеславом Телегиным и главой Таштагольского района Владимиром Макутой.

На совещании решено вместо централизованных поселковых электростанций ставить индивидуальные, на каждое домовое хозяйство. Последние несколько лет в Горной Шории, с учетом особенностей ландшафта и протяженности территории, хорошо зарекомендовали себя солнечные электростанции. Это и опыт поселка Эльбеза, и опыт жителей других поселков, которые устанавливают на домах солнечные панели (на 0,5-0,75 кВт).

Поселковые станции требуют не только дорогостоящей проектной работы, но и постоянных расходов на содержание и обслуживание внутрипоселковой электролинии. Значит, нужна специализированная организация для регулярного сбора платежей. При небольшом количестве потребителей это экономически необоснованно. А индивидуальные установки можно передать в хозяйственное ведение владельцев домов, предусмотрев договором регулярное обслуживание, замену расходных устройств, ремонт.

Поставлена задача — в каждом дворе установить солнечные панели, инвертор, аккумуляторный блок, чтобы обеспечить 2,5-3 кВт электроэнергии круглосуточно. Этого достаточно для работы бытовой техники — холодильника, стиральной машины, телевизора. И, если сами панели имеют срок использования до 30 лет, то даже самые современные аккумуляторы работают максимум 10 лет. Их замена будет обязанностью жителей, как и поддержание установки в работоспособном состоянии.

Программа по электрификации отдаленных таежных поселков Таштагольского района будет финансироваться из областного и местного бюджетов. По предварительным оценкам, требуется около 50 млн рублей, завершить ее реализацию планируется к 9 августа 2020 — к Международному Дню коренных народов мира.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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