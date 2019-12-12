В деревне Шанда Гурьевского района установлен модульный ФАП

Как рассказали в областном департаменте охраны здоровья населения, фельдшерско-акушерский пункт установлен в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Раньше местные жители получали медицинскую помощь в приспособленном помещении. В новом пункте кузбассовцы в комфортных условиях смогут получать плановую и неотложную медицинскую помощь, пройти профилактические осмотры и диспансеризацию. Всего в телеутской деревне Шанда и примыкающем к ней Разъезде 20-й километр проживает 256 человек, из которых 56 – дети.

Новый ФАП – это модульное здание площадью 57, 5 кв. метров, которое включает смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, место для ожидания приема пациентами, санузел и раздевалку для персонала. Здание подключено к необходимым коммуникациям, обеспечено горячей водой за счет электронагревателя, также в помещении предусмотрена система кондиционирования воздуха.

Работать в медпункте будут фельдшер Ольга Захаркина и акушерка Вероника Иванилова. Для работы специалистов закуплено современное медицинское оборудование: дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, а также аппараты для проведения экспресс-анализов крови на сахар, спиротест и др.

В департаменте отметили, что в 2020 году в Гурьевском районе планируется установить еще трех модульных ФАПов: в селе Кочкуровка, поселке Тайгинский леспромхоз и деревне Мостовая.

ДЛЯ СПРАВКИ. В 2019 году по региональному проекту «Развитие первичной медико-санитарной помощи») в Кузбассе были открыты ФАПы в деревне Упоровка Кемеровского района, в поселке Таргайский дом отдыха Новокузнецкого района, в поселках Таежный и разъезде Кузель Тайгинского городского округа, в поселке Сураново Тайгинского городского округа.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.