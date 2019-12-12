Социальный приют «Надежда» открылся после капремонта в Таштаголе

В открытии приюта для детей и подростков приняли участие начальник областного департамента социальной защиты населения Елена Воронина, глава Таштагольского района Владимир Макута и председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Цивилева.

Социальную помощь в приюте получают 23-25 несовершеннолетних в 3 группах по 8-10 человек: приемной, младшей и старшей.

В учреждении созданы комфортные условия для проживания: спальни на 3-5 человек, пищеблок, помещения для приготовления школьных домашних заданий, танцевальный и музыкальный залы. С воспитанниками работают психолог в социальной сфере, логопед, музыкальный руководитель и инструктор по физическому воспитанию, социальный педагог, специалист по социальной работе, воспитатели.

Приют был создан в 1994 году в здании бывшего детского сада, в связи с тем, что в 90-е годы остро обозначилась проблема жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так как в отдаленных поселках появилось много семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. За время работы в приюте временно проживали более 2550 детей и подростков. Большинство из них – 1 772 ребенка – через некоторое время, после отказа родителей от алкоголя возвращались в родную семью. 84 переданы под опеку или в приемную семью, 652 — оформлены в интернатные и другие учреждения города и области. 45 детей нашли дом в чужих семьях, где были созданы семейно-воспитательные группы.

Здание, построенное в 1981 году, нуждалось в ремонте. В 2018 году в преддверии Дня шахтера на это было выделено 8,37 млн рублей, в 2019 году получили дополнительные средства из областного бюджета – 7,26 млн рублей. В ходе ремонта заменены инженерные сети, коммуникации, отремонтирована крыша, произведена отделка помещений, закуплена мебель для воспитанников, учебное и технологическое оборудование.

Анна Цивилева передала социальному учреждению сертификат на 6 новых компьютеров. Работники прокуратуры, которые много лет шефствуют над приютом, на новоселье подарили микроволновую печь и пылесос.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.