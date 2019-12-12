В честь Дня Конституции РФ губернатор вручил школьникам Анжеро-Судженска паспорта

В регионах проходят праздничные мероприятия – шествия, концерты, тематические уроки и торжественные церемонии вручения паспортов гражданам Российской Федерации.

Накануне в Белом зале областной администрации Сергей Цивилев вручил паспорта активистам, участникам и призерам молодежных конкурсов из Анжеро-Судженска. Среди приглашенных – 21 ученик городских школ №№ 3,8, 12,17,32, 36, 37 и их родители. Все ребята – активные участники и победители творческих конкурсов, городских олимпиад, организаторы социально-значимых акций (например, «Школа без табака», «Школьный музей», «Дом без одиночества»), проектов («Экология слова», «Мир вокруг меня», «Старость в радость», «Когда мы едины, мы непобедимы!» «Миром правит доброта», «От сердца к сердцу»!»), спортсмены, участники волонтерских движений.

Сергей Цивилев рассказал, что Кузбасс кардинально меняет подходы к образовательному процессу. Работа идет параллельно по нескольким направлениям: ремонтируются и строятся школы и дошкольные учреждения, открываются кванториумы, в том числе мобильные, а школы оснащаются цифровыми технологиями и современным оборудованием. Так, вскоре ученики средней общеобразовательной школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов им. Германа Панфилова (Анжеро-Судженск) приступят к занятиям в обновленных классах с цифровым оборудованием.

В городе также начали строить новую современную трехэтажную школу по нацпроекту «Образование» на 1 тыс. мест. Уже выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Строительные работы планируется завершить к концу 2020 года.

«Города Кузбасса меняют свой облик, прежде всего, для вас, ведь вы – наша надежа и будущее. Наступило время преобразований и созиданий, ваш молодежный и свежий взгляд на изменения нам необходим. В Кузбассе пройдет Открытый чемпионат «Молодые профессионалы», приглашаю принять в нем участие. Это прекрасная возможность пообщаться со сверстниками со всей страны. Поздравляю с приобретением первого официального документа в преддверии Дня Конституции, это событие значимое и ответственное», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Конституции, проходят во всех территориях Кузбасса. Так, сегодня паспорта из рук исполняющего обязанности главы Ленинск-Кузнецкого района Евгения Никитина получили 11 учащихся общеобразовательных организаций района. Обладателями паспортов стали девять юных мысковчан. С напутственными словами к ним обратился глава города Евгений Тимофеев. Он поздравил ребят со знаменательным событием в жизни и пожелал им стать настоящими патриотами своего родного города, Кузбасса и России. Каждому из ребят были вручены Конституция, обложка на паспорт и книга о Мысках.

В торжественной обстановке по случаю празднования Дня Конституции РФ 26 осинниковцев получили свой самый важный документ – паспорт гражданина РФ. Мероприятие проходило в детской школе искусств №57. Юные осинниковцы сделали памятное фото, получили по коробке конфет от главы города и поздравительную открытку от губернатора. В холле для них была организована викторина на знание основ конституционного права.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.