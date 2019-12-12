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Другие новости 12.12.2019

Собственников «Зимней вишни» обязали выплатить 118 миллионов рублей потерпевшим

Собственников «Зимней вишни» обязали выплатить 118 миллионов рублей потерпевшим

118 миллионов рублей должны будут выплатить собственники кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» родственникам погибших при пожаре. Об этом сообщил Дмитрий Малинин, координатор общественного центра помощи пострадавшим.

Решение по 30 заявленным искам потерпевших о взыскании с «Кемеровского кондитерского комбината» компенсации сверх возмещения ущерба Рудничный суд вынес 9, 10 и 11 декабря. Сейчас на рассмотрении находится еще несколько дел, причем все они не связаны напрямую с уголовным делом.

Как оказалось, согласно Градостроительному кодексу России собственник здания, который нарушил требования безопасности при его эксплуатации, обязан делать дополнительные выплаты. Эти деньги выплачиваются помимо и сверх возмещения материального и морального вреда

– Размер таких компенсаций составляет от 1 000 000 рублей в случае вреда здоровью до 3 000 000 рублей в случае смерти, – цитирует слова Дмитрия Малинина ТАСС. – Несмотря на прямое указание закона, без суда АО «ККК» выплачивать данную компенсацию не захотел.

Также Малинин отметил, что основанием для подачи исков стали результаты экспертизы, которая подтвердила нарушение требований безопасности при эксплуатации здания.

Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня», случившийся 25 марта 2018 года, унес жизни 60 человек. Большая часть погибших из-за закрытого эвакуационного выхода не смогла покинуть кинозал. По факту пожара в «Зимней вишне» заведено три уголовных дела. На скамье подсудимых находятся 15 человек.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».

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