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Акция «Поделись теплом своей души», объявленная С. Цивилевым накануне, набирает обороты

Акция «Поделись теплом своей души», объявленная С. Цивилевым накануне, набирает обороты

Принцип акции прост, нужно подарить свое тепло и заботу участникам Великой Отечественной войны, поздравить с приближающимся Новым годом. Это действительно важное и нужное дело.

Сегодня глава Киселевска Максим Шкарабейников заглянул в гости к Александре Никитичне Космыниной. В годы войны она воевала на втором Белорусском фронте в звании старшина медицинской службы. До сих пор помнит, как услышала весть о Победе, говорит, с первого раза даже не поверила в то, что это долгожданное и радостное событие свершилось. За заслуги перед Родиной награждена множеством орденов и медалей.

Также сегодня были у Петра Ильича Овсянникова. В 1941 году, когда началась война, ему было всего 17 лет, но он, не задумываясь, отправился на фронт защищать Родину. Принимал участие в крупнейших битвах, в составе первого Украинского фронта участвовал в операции Корцунь – Шевченское окружение, а также в прорыве Орловской дуги и в боях у озера Болотон в Венгрии. Множество орденов и медалей – подтверждение его ратного подвига.

Боевые заслуги Марии Сергеевны Шарыповой сложно переоценить. Как только началась война она пошла на работу в госпиталь, в 1942 году ушла на фронт добровольцем и воевала в зенитно-пулеметном полку наводчицей. В историю войск ПВО вошел массированный налет на Киевский железнодорожный мост, в котором девушки–зенитчицы отразили натиск самолетов противника. Тогда были убиты 6 девушек–пулеметчиц, Мария Сергеевна в том бою получила ранение в руку.

Прокопьевск поддержал доброе начинание — акцию «Поделись теплом своей души». На сегодняшний день в Прокопьевске живут 27 участников Великой Отечественной войны. Глава города Андрей Мамаев, заместители главы, депутаты городского Совета народных депутатов, руководители предприятий сегодня встретились с участниками войны, поговорили о социально-экономических преобразованиях Прокопьевска, поделились планами подготовки к предстоящему юбилею Великой Победы. Участникам Великой Отечественной войны были вручены праздничные новогодние наборы, в которые входят сок, чай, фрукты и сладости.

В Березовском проживает 2 участника войны: Вячеслав Георгиевич Малиновский и Геннадий Дмитриевич Цыкин. Сегодня глава Березовского городского округа Светлана Щегербаева побывала в гостях у ветеранов, поздравила их с наступающим Новым годом и Рождеством, подарила новогодние подарки. Оба участника войны в силу возраста хоть и имеют проблемы со здоровьем, но бодрости духа и чувства юмора не теряют. Геннадию Дмитриевичу Цыкину вручили особый подарок. Светлана Щегербаева передала ему свидетельство, дающее право на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения. Геннадий Дмитриевич с дочерью проживает в частном доме, но по состоянию здоровья ему было бы проще жить в благоустроенной квартире. Жилье для покупки выбрано и вероятно ветеран встретит Новый год уже новоселом.

Глава Мысков Евгений Тимофеев побывал в гостях и поздравил с наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Егора Степановича Губарева. Егор Степанович родился 11 апреля 1922 года в деревне Курья Кытмановского района Алтайского края. Был призван на фронт в ноябре 1941 года. После трех месяцев учебы он был отправлен на Дальний Восток, где прослужил в морской пехоте до мая 1942 года. Затем полк, в котором проходил службу Егор Степанович, был переброшен под Сталинград. В ходе ожесточенных сражений сержант Губарев был тяжело ранен. После лечения в госпитале вернулся на родину – в Алтайский край для продолжения лечения. В начале мая 1945 года в дом Губаревых вновь пришла повестка. Известие о Победе застало Егора Степановича в дороге. Евгений Тимофеев пожелал ветерану и его семье крепкого здоровья, благополучия и мира.

Кроме того, глава Мысков поздравил с наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Ивана Дмитриевича Хуторенко. Пожелал доброго здоровья, любви и внимания близких людей. Иван Дмитриевич родился 2 августа 1927 года в селе Ужаниха, Чулымского района Новосибирской области. Принимал участие в войне с Японией. За участие в наступательных операциях младший сержант Иван Хуторенко был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». В рядах Вооруженных Сил он прослужил до 1951 года. С 1955 года проживает в Мысках. Трудился на предприятиях треста «Томусашахтострой» сварщиком, монтажником, стропальщиком. Принимал участие и в строительстве угольных предприятий Междуреченска.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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