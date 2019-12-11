В селе Ягуново после капремонта открылась школа

По областной программе «Моя новая школа» открылось первое учреждение — Ягуновская школа в Кемеровском районе. Сельских школьников, их родителей и педагогов поздравил губернатор Сергей Цивилев.

Школа была образована в 1921 году. Здание построено в 1974 году. Сегодня в Ягуновской школе обучаются 360 человек.

«Ягуновская школа стала первой, которая открылась после капитального ремонта в рамках областной программы «Моя новая школа». Важно, что в разработке проекта капитального ремонта участвовали и сами школьники, и их родители. Сегодня школа соответствует современным стандартам. Здесь созданы комфортные условия для обучения, установлено новое оборудование для всестороннего развития детей», – отметил губернатор.

Также С. Цивилев подчеркнул, что ежегодно на реализацию программы в области будет направляться 2,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновлять по 12 школ в год. Программа рассчитана на 3 года. Кроме того, на развитие образования в Кузбассе привлекаются средства из других источников.

По региональной программе в Ягуновской школе полностью обновлено основное трехэтажное здание школы и двухэтажное здание, где размещены классы для дополнительного образования. Специалисты отремонтировали фасады, выполнили штукатурные работы и новую стяжку пола, заменили системы отопления, водоснабжения, электроснабжения. В школе оборудованы современные кабинеты химии и биологии, физики, информатики, иностранного языка, актовый зал. Приобретена новая мебель.

На стадионе обустроены футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, велодорожка по периметру стадиона, трибуны для зрителей соревнований, три спортивные площадки – волейбольная, баскетбольная, для сдачи норм ГТО. Во внутреннем дворе школы установлены автогородок, площадки для скалодрома и для проведения творческих мероприятий. Вокруг школы выполнены работы по благоустройству, установлены малые архитектурные формы.

Пространство основного здания школы поделено на несколько зон. На первом этаже расположилась зона юных конструкторов. На втором этаже находится холл с шахматами, ботанический сад и цифровой музей. На третьем этаже организована зона для чтения, зоны географии и математики.

Всего на ремонт и оснащение образовательной организации из областного бюджета выделено более 273 млн рублей.

Администрация Кемеровского района подарила школе макет солнечной системы.

На торжественном мероприятии Сергей Цивилев вручил областные награды кузбассовцам, которые принимали участие в обновлении школы. Кроме того, губернатор отметил Орденом Почета Кузбасса члена Совета старейшин в Кузбассе Нину Бублик, которая много лет отработала в сфере образования области.

В областном департаменте строительства отметили, что региональная программа «Моя новая школа» пользуется огромной популярностью у муниципалитетов. Для участия в программе на последующие годы уже подано 22 заявки от 18 территорий с готовой проектно-сметной документацией и положительным заключением государственной экспертизы.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.