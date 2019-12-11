СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Другие новости 11.12.2019

Запрет на разлив: в Кузбассе ужесточат «антипивной» закон

Запрет на разлив: в Кузбассе ужесточат «антипивной» закон

 Новые правила начнут действовать уже летом 2020 года.

Сегодня, 11 декабря, на 20-й сессии Законодательного собрания Кемеровской области депутаты единогласно в первом чтении приняли поправки в законопроект, посвященный розничной продаже алкогольной продукции.

 «Мы продолжаем совершенствование нашего, как мы его называем, «антипивного закона». Сегодня рассматривали законопроект, который позволит установить новые меры по ограничению розничной продажи в розлив. Мы с коллегами продолжим работу над этим законом», – рассказал председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

Депутаты ужесточили законодательство: они запретили продажу разливного алкоголя в любых торговых точка, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов. Поправки начнут действовать летом 2020 года.

Напомним, в феврале этого года вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, если их площадь составляет менее 50 квадратных метров в городах и менее 25 квадратных метров на территории сел. Предполагалось, что благодаря этой мере большинство пивных точек будет закрыто. Однако на месте магазинов стали появляться кафе и бары, на которых вето не действовало.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».

Slider

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
На горе Зеленой погиб сноубордист
Губернатор поддержал идею возродить педагогический институт в Новокузнецке
В лобовом ДТП на трассе в Кузбассе погибла директор школы
Сергей Цивилев: 2020 год в Кузбассе пройдет под эгидой Года памяти и славы, Года здоровья и Года библиотек
В Кузбассе стартовал VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев наградил Михаила Алояна орденом «Доблесть Кузбасса»

11-12-2019

Сергей Цивилев наградил Михаила Алояна орденом «Доблесть Кузбасса»
Акция «Поделись теплом своей души», объявленная С. Цивилевым накануне, набирает обороты

11-12-2019

Акция «Поделись теплом своей души», объявленная С. Цивилевым накануне, набирает обороты
В селе Ягуново после капремонта открылась школа

11-12-2019

В селе Ягуново после капремонта открылась школа
К Новому году в Кузбассе заготовят более 40 тысяч елок

11-12-2019

К Новому году в Кузбассе заготовят более 40 тысяч елок
Отремонтированную школу в п. Трещевском откроют 1 сентября 2020 года

11-12-2019

Отремонтированную школу в п. Трещевском откроют 1 сентября 2020 года
«Рождество для всех и каждого» стартует в Кузбассе 12 декабря

11-12-2019

«Рождество для всех и каждого» стартует в Кузбассе 12 декабря
Губернатор дал старт областной предновогодней акции «Поделись теплом своей души»

10-12-2019

Губернатор дал старт областной предновогодней акции «Поделись теплом своей души»
На горе Зеленой погиб сноубордист

10-12-2019

На горе Зеленой погиб сноубордист