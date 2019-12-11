Запрет на разлив: в Кузбассе ужесточат «антипивной» закон

Новые правила начнут действовать уже летом 2020 года.

Сегодня, 11 декабря, на 20-й сессии Законодательного собрания Кемеровской области депутаты единогласно в первом чтении приняли поправки в законопроект, посвященный розничной продаже алкогольной продукции.

«Мы продолжаем совершенствование нашего, как мы его называем, «антипивного закона». Сегодня рассматривали законопроект, который позволит установить новые меры по ограничению розничной продажи в розлив. Мы с коллегами продолжим работу над этим законом», – рассказал председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

Депутаты ужесточили законодательство: они запретили продажу разливного алкоголя в любых торговых точка, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов. Поправки начнут действовать летом 2020 года.

Напомним, в феврале этого года вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, если их площадь составляет менее 50 квадратных метров в городах и менее 25 квадратных метров на территории сел. Предполагалось, что благодаря этой мере большинство пивных точек будет закрыто. Однако на месте магазинов стали появляться кафе и бары, на которых вето не действовало.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».