К Новому году в Кузбассе заготовят более 40 тысяч елок

К предстоящему празднику запланировано продать почти в 2 раза больше новогодних елок, чем в конце 2018-го.

Нынче на открытых аукционах было выставлено на торги более сорока тысяч хвойных деревьев к празднованию Нового года. Показатель прошлого года почти в два раза скромней – 23,3 тысячи деревьев. А в 2017-м было заготовлено для продажи и того меньше – 15,3 тысячи.

Участки под заготовку деревьев для праздника в этом году выделены на территориях девяти кузбасских лесничеств.

«Это, в основном, участки под линиями ЛЭП и возле дорог, которые не подлежат облесению и регулярно подвергаются расчистке от растительности. Таким образом, последствия заготовки новогодних елей для леса минимизированы», – пояснил Максим Яковлев, исполняющий обязанности начальника областного департамента лесного комплекса».

Сторонники встречи праздника с красавицей из леса, а не из пластика, смогут приобрести деревья на специальных елочных базарах, которые каждый год открываются в городах области в середине декабря. Так, например, в Кемерове будет открыто 69 таких торговых площадок во всех районах города. Узнать местоположение ближайшего елочного базара можно в администрациях территорий.

Лесничие добавляют, что важно приобретать новогодние деревья только на специально организованных елочных базарах, поскольку там предельно снижена вероятность купить дерево, добытое «черными лесорубами».

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».