Отремонтированную школу в п. Трещевском откроют 1 сентября 2020 года

Об этом доложил глава Топкинского муниципального района Сергей Фролов на встрече губернатора Сергея Цивилева с местными жителями. Обсуждение вопросов развития муниципалитета прошло во Дворце культуры «Цементник», в нем приняли участие горожане, по видеосвязи к встрече присоединились представители сельских поселений района.

Жители проявили живой интерес к ходу ремонтных работ в МБОУ «Трещинская основная общеобразовательная школа».

Губернатор напомнил, что поручил переделать проект ремонта учреждения – в планах были намечены ремонтные работы лишь некоторых участков здания, и Сергей Цивилев указал на необходимость комплексного капитального ремонта всего здания и благоустройства прилегающей территории.

Как доложил Сергей Фролов, на сегодня муниципалитет ведет активную работу с областным департаментом строительства и проектным институтом «Кузбасспроект». Проект реконструкции здания прошел экспертизу. В Трещинской школе уже выполнен ремонт кровли, ведется черновая отделка, строители прокладывают внутренние инженерные сети, выполняют работы по утеплению и отделке фасада.

В учреждении появятся интерактивные доски, робототехника, компьютерное оборудование, обновится мебель, учебное и спортивное оборудование, жалюзи и шторы, техника для медицинского блока, пищеблок. Областное финансирование на эти цели составит почти 48,5 млн рублей.

Сергей Цивилев отметил, что в регионе идет активное переоснащение школ современными цифровыми технологиями и оборудованием. Обучение ребят по последним стандартам и с применением новых достижений, по мнению губернатора, – одна из основ успешного будущего детей.

«Планируем, что 1 сентября школа будет готова принять учеников», — подчеркнул глава. Предполагается, что в этой школе будут обучаться дети из поселка Трещевский и еще двух населенных пунктов муниципалитета – села Черемичкино и деревни Мокроусово.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.