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Другие новости 11.12.2019

«Рождество для всех и каждого» стартует в Кузбассе 12 декабря

«Рождество для всех и каждого» стартует в Кузбассе 12 декабря

Торжественное открытие благотворительной акции состоится в Кемеровской государственной филармонии им. Б.Т. Штоколова в 12:00 (пр. Советский, 68).

В областном департаменте образования и науки отметили, что акция приурочена к празднованию Нового года и Рождества. В этом году она пройдет с 12 декабря 2019 года по 4 января 2020 года.

Мероприятие направлено на оказание внимания детям-сиротам и детям из многодетных приемных и опекунских семей, на приобретение для них подарков, на привлечение граждан Кузбасса к участию в благотворительности.

Дети самостоятельно делают открытки, на которых пишут послание Деду Морозу о своих желаниях. Открытки разместят на елках в крупных торговых центрах и магазинах области. Покупатели смогут выбрать понравившуюся открытку, купить подарок и опустить в специальную рождественскую корзину. Волонтеры передадут все подарки адресатам.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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