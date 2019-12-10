Губернатор дал старт областной предновогодней акции «Поделись теплом своей души»

В ходе рабочей поездки в Топки Сергей Цивилев встретился с кузбассовцем, полным кавалером ордена Славы, награжденного медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», Жукова, Орденом Отечественной войны I степени Устином Александровичем Мокрушевым и его супругой Марией Александровной.

За чашкой чая Сергей Цивилев рассказал, что с момента последней встречи с семьей ветерана, в Кемерове уже построили Президентское кадетское училище и первый поток кадетов уже проходит обучение в современных классах и по последним технологиям. Присутствующие обсудили также и развитие Топкинского района.

Губернатор напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2020 году в стране Года памяти и славы в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Подготовка к празднованию юбилейного Дня Победы в регионе уже началась в рамках инициативы «Кузбасс – к юбилею Победы!». Акция предполагает участие в праздничных мероприятиях всех кузбасских организаций и предприятий.

Также Сергей Цивилев подчеркнул, что с каждым годом День Победы становится все более значимым, важно лично поздравлять и благодарить за мирное небо настоящих героев – участников Великой Отечественной войны.

«Уверен, участники Великой Отечественной войны нуждаются в нас не раз в год, 9 мая, а постоянно. В канун Нового года – время дарить подарки, навестить своих родных и близких, а также прекрасная возможность уделить внимание нашим фронтовикам», — подчеркнул Сергей Цивилев.

В связи с этим губернатор объявил акцию «Поделись теплом своей души» и лично поздравил Устина Александровича с наступающим Новым годом. Сергей Цивилев вручил ветерану корзину с фруктами.

Предновогодняя акция «Поделись теплом своей души» предполагает поздравление с приближающимся Новым 2020 годом и помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. В рамках акции любой желающий может помочь им по хозяйству, убрать снег, сходить в магазин за продуктами, вручить памятный подарок.

«Ни один участник Великой Отечественной войны, проживающий в Кузбассе, не должен остаться в это предпраздничное время без внимания и без новогоднего подарка. Мы должны поблагодарить каждого из них за проявленные героизм и мужество», — заключил губернатор.

К слову, на 1 ноября 2019 года в Кузбассе проживает 497 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

ДЛЯ СПРАВКИ. Устин Мокрушев родился 19 ноября 1925 года в селе Глубоком Топкинского района Кемеровской области. Окончил среднюю школу и Кемеровский химико-технологический техникум. В октябре 1942 года был призван в армию, сначала направлен в Кемеровское пехотное училище на шестимесячные курсы командиров взводов, а в июле 1943 года — в действующую армию. Устин Александрович принимал участие в боях на Воронежском и Первом Украинском фронтах, в Курской битве, освобождении Украины, Польши, Чехословакии, сражениях на территории Германии. За бой на Днепровском плацдарме был награжден медалью «За отвагу». День Победы встретил в Чехословакии. В декабре 1950 года демобилизовался в звании старшего сержанта и вернулся в родное село. Устин Александрович в 1956 году вместе с семьей переехал в Топки, окончил курсы водителей, затем курсы крановщиков. Много лет трудился водителем. В 1985 году вышел на заслуженный отдых. Супруга его работала бухгалтером РайПО. Вместе воспитали сыновей Анатолия и Александра. Сегодня у них — четыре внука и три правнука.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.