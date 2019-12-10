С. Цивилев обсудил с ОАО «РЖД» и угольщиками итоги работы за год и стратегию на предстоящий период

В областной администрации прошло третье ежеквартальное совещание по вопросам перевозок угля из Кузбасса железнодорожным транспортом. В рабочей встрече приняли участие губернатор Сергей Цивилев, замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, директор департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России Сергей Мочальников, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Алексей Шило, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, представители угольных компаний региона, операторских и стивидорных компаний.

Открывая совещание, губернатор отметил, что в сложных условиях мирового падения цен на энергетические угли необходимо стабилизировать сложившуюся ситуацию в угольной отрасли. Значительное падение цен на уголь отражается на поступлении доходов в региональные бюджеты и на стабильности работы угольных предприятий России. Сегодня как никогда правительству Кузбасса, ОАО «РЖД», угледобывающим, стивидорным компаниям и компаниям-операторам вагонного парка нужно работать вместе как единый механизм, поддерживая друг друга.

Анализируя сложившуюся ситуацию, было отмечено, что основное снижение цен, а также снижение спроса на уголь произошло на западном направлении. При этом на восточном направлении цены находятся на достаточно высоком уровне, позволяя угольным предприятиям работать с приемлемой рентабельностью. Но пропускная способность железных дорог не позволяет сегодня вывезти уголь на Восток в достаточных объемах. Восточное направление является приоритетным, ведь согласно экспертному анализу прогнозируется существенный рост потребностей стран Азиатско-Тихоокеанского региона в российском угле.

Сергей Цивилев вновь указал на необходимость увеличения пропускной способности железной дороги в восточном направлении при обеспечении долгосрочности тарифов. В своем выступлении руководители угольных компаний отметили, что в связи с данной ситуацией практически все угольные компании сработают в 2019 году с убытком и до момента решения вопроса с провозной способностью ОАО «РЖД» на Восток вынуждены отказаться от инвестиционных программ развития. Кроме того, они планируют в 2020 году снижать объемы добычи угля, так как существующая пропускная способность железных дорог не позволяет вывезти на Восток кузбасский уголь, который так ждут потребители.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД», начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило отметил, что компания обеспечит вывоз запланированных объемов грузов из Кузбасса в восточном направлении в 2020 году в объеме +1,3 % по отношению к 2019 году. Кроме того, было отмечено, что данные ОАО «РЖД» гарантии по увеличению вывоза на Восток угля в объеме +3 % по отношению к 2018 году выполняются компанией в полном объеме.

В результате обсуждения сложившейся ситуации все стороны переговоров единодушно отметили, что такого темпа роста перевозок на Восток недостаточно, необходимо более активно совместно двигать вопрос по ускорению развития провозной возможности восточного полигона. Требуется совместно инициировать обращение для получения поддержки на уровне правительства Российской Федерации по решению данной проблемы.

Участниками совещания единогласно было принято решение инициировать от имени Законодательного собрания Кузбасса, как от субъекта законодательной инициативы, внесение в Государственную Думу Российской Федерации законопроекта об инвестиционном проекте государственного значения «Развитие Восточного полигона», суть которого в предоставлении особых условий при реализации объектов строительства в составе инвестиционных проектов развития Восточного полигона. В случае принятия положительного решения по данному вопросу темпы подготовки необходимых документов и получения требуемых разрешений существенно ускорятся, что безусловно повлечет за собой скорейшее разрешение волнующего всех вопроса по увеличению провозной возможности на Восток.

Напомним, ранее между правительством Кузбасса и руководством ОАО «РЖД» были достигнуты договоренности о предоставлении скидки 7,41 % (отмене 8-процентной экспортной надбавки) на перевозку энергетического угля в южном направлении и отмене экспортной надбавки до конца 2019 года в размере 7,41 % на перевозку энергетического угля со станций Кузбасса в направлении российских портов северо-западного направления при обеспечении суммарного вывоза энергетического угля в данном направлении в объеме 15,9 млн тонн в четвертом квартале 2019 года. Работа в данном направлении будет продолжена.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.