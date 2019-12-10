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Другие новости 10.12.2019

Школьница из Кузбасса единственная в стране сдала тест на знание госсимволики без ошибок

Школьница из Кузбасса единственная в стране сдала тест на знание госсимволики без ошибок

Подведены итоги масштабной патриотической акции «Письма Победы», организатором которой выступило Министерство просвещения Российской Федерации. Школьникам предлагалось продемонстрировать знания в области истории России и Великой Отечественной войны.

Мероприятие проходило в социальных сетях. В общей сложности его участниками стали 5 202 человека в возрасте от 7 до 17 лет из 82 регионов страны.

Блеснуть эрудицией и талантами можно было в трех направлениях: ответить на вопросы теста на знание государственной символики, написать эссе «Письмо на фронт» и снять видеоролик «Я расскажу вам о Победе». В каждом из них участники были разделены на две возрастные категории: от 7 до 13 и от 14 до 17 лет.

Наибольший интерес у конкурсантов вызвало именно тестирование. В этом дистанционном испытании свои силы попробовали 4 000 школьников. Детям предстояло на скорость ответить на 40 вопросов в режиме реального времени.

В итоге рекордсменкой этого испытания признана 10-летняя девочка из Кузбасса Валерия Антипова – она показала абсолютный результат, не допустив ни единой ошибки. Первое место в категории от 14 до 17 лет заняла Светлана Шаманаева из Новосибирской области.

Отметим, что акция проводилась в целях сохранения исторической памяти и преемственности поколений, приобщения детей и молодёжи к изучению истории Отечества, воспитания в духе патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого страны и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».

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