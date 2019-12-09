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Другие новости 09.12.2019

До нового года в Кузбассе модернизируют 8 кинозалов в рамках нацпроекта «Культура»

До нового года в Кузбассе модернизируют 8 кинозалов в рамках нацпроекта «Культура»

Как сообщили в областном департаменте культуры и национальной политики, завтра, 10 декабря модернизированный кинозал начнет работу в ДК поселка Металлплощадка Кемеровского района (15:00). Еще один откроется 12 декабря в Зеленовском сельском Доме культуры Крапивинского района (12:00).

Кроме того, модернизация кинозалов пройдет в РДК «Юбилейный» пгт Тяжинский, в РДК пгт Ижморский, ДК «Горняк» города Таштагола, ДК Красная Горка» города Прокопьевска, Заринском Доме культуры поселка Плотниково Промышленновского района, Падунском сельском Доме культуры Промышленновского района.

На модернизацию каждого кинозала направлено 5 млн рублей в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». На эти средства приобретены: система многоканального звука, цифровой мощный проектор, экран и другое оборудование.

«Одна из важных задач проекта – создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек», – отметили в областном департаменте.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

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