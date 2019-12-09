В Междуреченске начала работу выездная бригада паллиативной помощи

Как сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения, выездная патронажная бригада паллиативной помощи создана при городской больнице. В составе бригады – врач паллиативной помощи и медсестра, прошедшие обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи.

«Междуреченская городская больница летом 2019 года приступила к реализации проекта по развитию паллиативной медицинской помощи в городском округе. В поликлинике открылся кабинет паллиативной помощи. Сегодня мы реализовали второй этап развития службы – работу выездной бригады. Этот вид медицинской помощи очень востребован. Сегодня в квалифицированной паллиативной помощи нуждаются более 100 тяжелобольных междуреченцев, страдающих онкологическими заболеваниями, болезнью Альцгеймера, тяжелыми последствиями инсультов и другими заболеваниями», – рассказал главный врач больницы Степан Ронзин.

Как отметили в учреждении, основные задачи выездной бригады паллиативной помощи – коррекция хронического болевого синдрома у онкологических пациентов, обучение родственников навыкам ухода за пациентом, проведение медицинских манипуляций на дому (обработка пролежней, постановка назогастрального зонда), а также оказание психологической помощи пациентам и их родственникам.

Выездная патронажная служба паллиативной помощи оснащена всем необходимым: перевязочными и расходными материалами, зондами, катетерами, медикаментами, ингаляторами, портативными кислородными концентраторами.

В больнице сформирован регистр паллиативных пациентов согласно критериям нуждаемости в помощи. Эта работа проведена совместно с комплексным центром социального обслуживания населения Междуреченского городского округа.

В 2020 году на базе Междуреченской городской больницы планируется внедрить трехуровневую систему оказания паллиативной медицинской помощи. Она включит в себя уже существующие амбулаторный кабинет и выездную патронажную бригаду. На следующем этапе будет создано стационарное отделение на 15 коек сестринского ухода. Программы поддержки тяжелобольных также предполагают привлечение волонтеров.

«Важно, что паллиативная помощь развивается не только в крупных городах, в Новокузнецке и Кемерове, но и в небольших населенных пунктах», – отметил главный специалист по паллиативной помощи департамента охраны здоровья населения Кирилл Сибиль.

Напомним, в 2019 году в Кузбассе была разработана региональная программа паллиативной помощи. Задачи развития медицинской помощи для тяжело больных пациентов в том числе поставлены в программах долговременного ухода национального проекта «Демография».

«Благодаря этой работе поддержка неизлечимо больных выйдет на новый уровень. Наши жители должны быть обеспечены необходимыми лекарствами и уходом в домашних условиях», – считает губернатор Сергей Цивилев.

По данным областного департамента, в 2019 году на развитие паллиативной помощи в регионе было направлено более 120 млн рублей, 75 % из них – на лекарственное обеспечение, остальные средства – на ремонты и медицинское оборудование. В Кемерове на базе городской клинической больницы № 4 открыто отделение паллиативной помощи, на базе городской клинической больницы № 11 создана детская выездная паллиативная бригада.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.