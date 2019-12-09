Из Кемерова до Новосибирска: со 2 января откроются авиарейсы

Кемеровский аэропорт ждут масштабные преобразования. Это необходимо с учетом роста количества авиарейсов, в том числе и региональных. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В своих соцсетях он отметил, что по программе субсидирования региональных перелётов с 2020 года самолёты из Кемерова будут летать в Кызыл, Абакан, Казань и Красноярск. А со 2 января открывается рейс до Новосибирска, откуда пассажиры смогут отправиться в Москву, Пекин, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск и Иркутск.

Сергей Цивилев рассказал, что у жителей востребованы вечерние рейсы, поэтому самолет Кемерово-Новосибирск будет отправляться в 18:50. Авиаперевозчики проанализируют вечерний пассажиропоток на Москву. А летом с учетом этих данных будет вновь обсуждаться вопрос организации прямого рейса из Кемерова.

Билеты будут доступными по цене. Например, улететь из Кемерова до Новосибирска можно будет за 2 тыс. 600 рублей (возможно снижение до 2 тыс. 400 рублей). При этом, если в дальнейшем пассажир планирует продолжить движение, то стоимость билета Кемерово-Новосибирск будет учтена в стоимость билета на дальнейшее направление после пересадки. Это мера позволит сделать перелеты более доступными.

Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, губернатору представили разработанный проект нового здания кемеровского аэропорта, который предполагает размещение внутренних и международных авиалиний. Проект будет передан в Главгосэкспертизу 15 декабря 2019 года. Запуск нового терминала запланирован к 300-летию открытия Кузбасса, то есть в 2021 году. Проект предполагает здание с тремя телескопическими трапами для приемки внутренних и международных судов. Предусмотрена пересадка внутри терминала. Ввод нового терминала даст возможность увеличить пассажиропоток. Будет увеличено количество стоек регистрации, зон комплектования багажа, благоустроена зеленая зона – сад. Привокзальная площадь увеличится больше чем в два раза. За счет этих преобразований будет увеличено количество мест на парковке.

«Новый аэропорт – важнейший объект для кузбассовцев. Поэтому строительство будет проходить под моим личным контролем, с организацией выездных совещаний. Работы не должны отклоняться от графика ни на минуту», – заявил губернатор Кузбасса.