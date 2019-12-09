В лобовом ДТП на трассе в Кузбассе погибла директор школы

Страшное ДТП, унесшее жизнь 49-летней жительницы Мысков, случилось в субботу, 7 декабря около 11:30. Как сообщили в отделе пропаганды, женщина за рулем автомобиля «Kia Rio» ехала из Мысков в сторону Новокузнецка.

– По предварительным данным, она не выбрала безопасную сторону при неблагоприятных погодных условиях, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, – отметили в ведомстве. – Там она столкнулась с автомобилем «Toyota Hilux».

В результате ДТП 49-летняя женщина скончалась на месте. 34-летний водитель автомобиля «Toyota» не пострадал. По словам очевидцев, погибшая была директором одной из школ города Мыски.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автолюбителям о том, что необходимо быть предельно внимательными на дорогах, не совершать резких маневров, выбирать безопасную скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию. Особенно актуально это при непогоде. К слову, только за прошедшие выходные произошло 14 ДТП, в которых пострадали люди.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».