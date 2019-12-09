СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 09.12.2019

В лобовом ДТП на трассе в Кузбассе погибла директор школы

В лобовом ДТП на трассе в Кузбассе погибла директор школы

Страшное ДТП, унесшее жизнь 49-летней жительницы Мысков, случилось в субботу, 7 декабря около 11:30. Как сообщили в отделе пропаганды, женщина за рулем автомобиля «Kia Rio» ехала из Мысков в сторону Новокузнецка.

По предварительным данным, она не выбрала безопасную сторону при неблагоприятных погодных условиях, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, – отметили в ведомстве. – Там она столкнулась с автомобилем «Toyota Hilux».

В результате ДТП 49-летняя женщина скончалась на месте. 34-летний водитель автомобиля «Toyota» не пострадал. По словам очевидцев, погибшая была директором одной из школ города Мыски.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают автолюбителям о том, что необходимо быть предельно внимательными на дорогах, не совершать резких маневров, выбирать безопасную скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию. Особенно актуально это при непогоде. К слову, только за прошедшие выходные произошло 14 ДТП, в которых пострадали люди.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Кузбассе стартовал VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Губернатор поддержал идею возродить педагогический институт в Новокузнецке
В лобовом ДТП на трассе в Кузбассе погибла директор школы
Медсправки в Кемерове – по новому адресу!
Браконьеры спилили уже больше 1500 деревьев, несмотря на двойные штрафы

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев: 2020 год в Кузбассе пройдет под эгидой Года памяти и славы, Года здоровья и Года библиотек

09-12-2019

Сергей Цивилев: 2020 год в Кузбассе пройдет под эгидой Года памяти и славы, Года здоровья и Года библиотек
До нового года в Кузбассе модернизируют 8 кинозалов в рамках нацпроекта «Культура»

09-12-2019

До нового года в Кузбассе модернизируют 8 кинозалов в рамках нацпроекта «Культура»
В Междуреченске начала работу выездная бригада паллиативной помощи

09-12-2019

В Междуреченске начала работу выездная бригада паллиативной помощи
Из Кемерова до Новосибирска: со 2 января откроются авиарейсы

09-12-2019

Из Кемерова до Новосибирска: со 2 января откроются авиарейсы
Браконьеры спилили уже больше 1500 деревьев, несмотря на двойные штрафы

09-12-2019

Браконьеры спилили уже больше 1500 деревьев, несмотря на двойные штрафы
Авария на подстанции в Новокузнецке

07-12-2019

Работа подстанции в Новокузнецке восстановлена
В Кузбассе создан виртуальный филиал центра трансплантологии им. Шумакова

07-12-2019

В Кузбассе создан виртуальный филиал центра трансплантологии им. Шумакова
Авария на подстанции в Новокузнецке

06-12-2019

Авария на подстанции в Новокузнецке